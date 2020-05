Uomini e Donne, Gemma imbarazza Nicola con le sue parole provocanti

La protagonista di Uomini e Donne, Gemma Galgani, sembra sempre più presa ed innamorata dal suo giovane corteggiatore ventiseienne Nicola Vivarelli che, dopo averla corteggiata per settimane via chat in modalità virtuale, sembra aver fatto breccia nel suo cuore. La dama torinese ha organizzato una bella sorpresa per Sirius, lanciandogli anche delle battutine piccanti.

Nel corso della puntata di lunedì 18 maggio 2020, i telespettatori hanno assistito alla terza esterna di Gemma e Nicola, organizzata dalla dama in perfetto stile Titanic. Durante la cena a lume di candela, la protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne ha stuzzicato il suo corteggiatore, lasciandosi andare ad una battutina hot.

Gemma Galgani stuzzica Nicola Vivarelli

In risposta alla domanda di Sirius che le aveva chiesto se avesse appetito, Gemma ha replicato maliziosa: “Dipende da quale appetito“, attenstando il fatto che tra i due si sia ormai passati dalla fase della mera conoscenza a quella del corteggiamento vero e proprio. Le parole di Gemma hanno però fatto andare su tutte le furie la Cipollari.

“Completamente fuori di testa. Ma non l’hai vista?” ha tuonato la storica opionionista di Uomini e Donne, che ha poi rilanciato dicendo: “Una cosa brutta da vedersi. Riflettiamo: una donna di 70 anni che va a dire queste cose. Sta parlando di appetito se**uale“. Le parole maliziose e a doppio senso della Galgani hanno però messo in difficoltà Nicola, visibilmente in imbarazzo.

Dietro le domande di Maria De Filippi, Gemma ha ammesso di provare qualcosa per Nicola, in tal senso le sue parole: “Mi trovo molto bene, sto bene. Ho provato emozioni e adesso dei sentimenti” – quindi ha aggiunto – “Abbiamo un modo di dialogare e di pensare genuino. Penso che abbia dei pensieri e delle attenzioni nei miei confronti“.

Nonostante le parole della Galgani, molti telespettatori ritengono che Nicola stia raggirando Gemma. Tra i tanti corteggiatori giunti in trasmissione ufficialmente per Gemma, ma in realtà solo per tornaconto personale, si annovera anche Fabrizio Cilli, che recentemente ha accusato Maria De Filippi e la trasmissione.