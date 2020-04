Uomini e Donne: Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore di 26 anni, è Sirius

La nuova versione di “Uomini e Donne“, nonostante una partenza più o meno altalenante dal punto di vista degli ascolti, sta regalando delle grandi novità inerenti soprattutto a Gemma Galgani. La dama piemontese, nella puntata pomeridiana di mercoledì 29 aprile, ha saputo da Maria De Filippi che è intenzionato a conoscerla una ragazzo di 26 anni con il nickname Sirius.

Quando Gemma è venuta a conoscenza di ciò, è rimasta piacevolmente colpita sia per l’età del nuovo ed inaspettato corteggiatore sia per le parole profonde a lei dedicate. Sirius, infatti, ha voluto precisare che al di là della grande differenza d’età, è sempre stato attratto da donne più grandi e mature soprattutto per la sua vita ricca di esperienze all’estero per motivi di lavoro.

Sirius ha voluto dedicare alla Galgani una canzone di Vasco Rossi e in più ha preferito mostrarle una foto dei suoi occhi. Dopo aver visto l’immagine, Gemma avrebbe palesato i suoi dubbi circa la reale età del corteggiatore. Dopo le seguenti parole, l’opinionista Tina Cipollari ha evidenziato come siano state parole poco sincere quelle della dama piemontese che avrebbe finto di non riconoscere in quella foto degli occhi di un ventiseienne solo per non mal figurare dinanzi agli italiani per aver accettato un cavaliere estremamente giovane.

Niente più Pantera

Per Sirius che arriva, c’è Pantera che va via. Infatti, Gemma Galgani ha preferito chiudere definitivamente col corteggiatore misterioso in quanto avrebbe evidenziato come i suoi discorsi fossero estremamente superficiali e poco incisivi. Il più apprezzato, per ora, è sicuramente Punto Coronato che avrebbe fatto breccia nel cuore della dama soprattutto per le argomentazioni profonde e mai scontate.

Nella nuova versione di “Uomini e Donne”, non solo Gemma è protagonista di nuove conoscenze virtuali. Infatti, al fianco della Galgani vi è anche Giovanna Abate la quale continua a conoscere i suoi corteggiatori Alessandro e Sammy anche se, negli ultimi giorni, ha avuto modo di apprezzare un cavaliere misterioso col nickname Alchimista.