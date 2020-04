Uomini e Donne, l’ex dama Angela Di Iorio attacca la trasmissione e Maria De Filippi: "Si diverte quando c’è bullismo"

La trasmissione “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, non sta vivendo un buon periodo. A quanto pare il nuovo format, senza spettatori e solamente con la presenza di Gemma Galgani e Giovanna Abate, sembra convincere davvero poco i telespettatori da casa.

Ed i numeri parlano chiaro: la seconda puntata, rispetto alla prima, perde circa un milioni di telespettatori, registrando praticamente la metà prima dello scoppio del Coronavirus. Ad oggi la trasmissione resta ancora sulle reti Mediaset, ma non va escluso che gli autori, insieme a “Queen Mary”, prendano una decisione per risollevare le sorti.

Le nuove accuse su “Uomini e Donne”

Oltre a questi risultati, negli ultimi giorni l’ex dama del trono over, Angela Di Iorio, ha lanciato un duro attacco nei confronti della trasmissione. Ma oltre a parlare della sua esperienza negli studi di Canale 5, si scaglia contro anche a Maria De Filippi e agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Secondo Angela Di Iorio, Tina e Gianni farebbero bullismo nei confronti degli anziani negli studi e Maria De Filippi non fa nulla per fermarli: “Io ho amato Maria, e nonostante la mia sofferenza a Uomini e Donne non riesco ad odiarla. Però c’è una cosa che ad oggi ancora non le perdono: l’aver riso mentre io piangevo. Lei si diverte sul bullismo che Tina e Gianni fanno alle signore anziane e questo non è un buono esempio”. Proprio per questo motivo, spera che un giorno possa avere un confronto faccia a faccia con Maria De Filippi.

La dama ha deciso di far parte del programma con il massimo dell’entusiasmo: “Ho voluto partecipare pensando si trattasse di una cosa seria, ma così non è stato”. In realtà, almeno inizialmente, è rimasta molto felice per come sono andate le sue conoscenze, ma questa sensazione di lietezza è durata poco.

Rivela che molte cose, in fase di montaggio, vengono completamente rimosse: “È come se fosse tutto pilotato. Molti uomini che hanno scritto in trasmissione con l’intento di venirmi a corteggiare non sono mai stati interpellati”. Secondo lei, vietavano di farla conoscere con gli altri cavalieri poiché riusciva a fare dei grossi ascolti.