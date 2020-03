"Uomini e Donne" anticipazioni, volano insulti tra Gianni Sperti e Daniele Dal Moro: le lacrime del tronista

Una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne è stata registrata martedì 3 marzo, durante la quale non sono mancati accesi confronti, litigi e toni infuocati, soprattutto tra l’opinionista della trasmissione, Gianni Sperti, e uno dei tronisti, Daniele Dal Moro. I due si sono presi a colpi di parolacce, scatenando così il caos in studio.

Stavolta a scaldare gli animi sono stati Gianni e gli altri opinionisti del Trono Classico, in quanto Tina Cipollari non era presente in studio nel corso dell’ultima registrazione. La lite tra l’ex di Paola Barale ed il tronista ha lasciato basito il pubblico in studio, che ha visto Daniele Dal Moro non reggere allo stress del confronto e all’umiliazione, tanto da scoppiare in lacrime.

Volano insulti tra Gianni Sperti e Daniele Del Moro

Dalle anticipazioni che si leggono in rete, durante l’esterna tra il tronista e Beatrice, Daniele è rimasto con un cerotto sulla bocca per zittirsi e dare così la possibilità alla corteggiatrice di parlare e dare voce ai suoi pensieri, senza quindi essere mai interrotta. Beatrice non è ancora molto convinta, mentre Daniele è rimasto visibilmente deluso da queste titubanze.

Le esterne di Daniele non finiscono qui, infatti il giovane tronista ha visto anche Angelica. In molti ricorderanno che il papà della corteggiatrice era contrario, quindi Del Moro lo ha voluto rassicurare, sottolineando quanto lui sia una brava persona. Ancora una volta Daniele lamenta di rimanerci male riguardo all’atteggiamento assunto dal padre della ragazza.

Le parole di Daniele suscitano però l’immediata reazione di Gianni, accusandolo di volersi mettere in mostra e di non aver dato spazio ad Angelica. Tra i due, quindi, c’è stata un’escalation di parole e toni che sono culminati con pesanti offese, infatti, il tronista ha definito Sperti o “str***o, che fa solo interventi di mer**“.

Gianni non si è certo lasciato insultare, infatti ha replicato: “sei un co***one“, dando il via ad un botta e risposta senza precedenti. Daniele non sembra essersi scontrato solo con Gianni, ma ha avuto anche da ridire contro Carlo Pietropoli e Giovanna Abate, che hanno commentato la sua esterna con Beatrice.