Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 maggio: un brutto colpo per Gemma, in studio di nuovo Enzo e Pamela

Nella puntata che andrà in onda oggi 13 maggio – grazie alle anticipazioni pubblicate su Witty Tv – ci sarà un momento di forte crisi per Gemma Galgani. La dama torinese intenta a conoscere un ragazzo di soli 26 anni, Nicola Vivarelli meglio conosciuto con il nick di “Sirius“, vivrà momenti di tensione e di gelosia per una frase pronunciata proprio dal suo corteggiatore.

In pratica, già nella puntata andata in onda il 12 maggio, è stato rivelato che Valentina Autiero ha lasciato il numero a Sirius. Lui non lo ha accettato e durante un loro confronto la bella romana ha precisato che il suo gesto poteva essere anche una sorta di provocazione per vedere come avrebbe reagito il ragazzo.

Sirius sta continuando la conoscenza con Gemma in maniera molto tranquilla e pacata, dichiarando che non ha provato alcuna gelosia nemmeno con l’arrivo di “Cuore di Poeta“, altro corteggiatore della Galgani. Quest’ultima, però, non ha la solita reazione quando Sirius si confronta con l’Autiero, ma vediamo con ordine come sono andati i fatti.

Al centro dello studio è seduta Gemma, quando Valentina rinnova la sua perplessità davanti a questa – secondo lei – bislacca conoscenza. Maria De Filippi allora le chiede: “Ti piace Nicola, è?!” e lei non nega, anzi rimarca il fatto che abbia degli splendidi occhi e che lei non ha mai negato di pensare che sia un bellissimo ragazzo.

Uomini e Donne, la furente reazione di Gemma Galgani

Sirius non sembra infastidito da questi complimenti, anzi ringrazia la ragazza che, e qui arrivano le note dolenti per Gemma, rivela il fatto che durante la puntata lei e Sirius si scambiano sguardi insistenti: “Noi ci guardiamo spesso“. Il 26enne a questo punto rimarca di essere lusingato da queste attenzioni: “A me ha fatto molto piacere” e Gemma allora lo investe come un treno in corsa: “Ma vai, allora” e si alza dalla sedia infuriata. Valentina ride di gusto e Nicola scuote la testa, non comprendendo questa reazione che, se davvero ha seguito la Galgani in questi anni, non dovrebbe risultargli strana. Sembra che per Gemma sia arrivato anche un altro cavaliere, ma dalla sua reazione al momento il suo interesse sembra essere focalizzato su Sirius.

Di nuovo in studio Pamela e Enzo che porterà un video in cui si vede la Barretta ballare con Armando: “Che figura che ho fatto davanti alla gente”, rimarca Capo. Dalla breve clip si potrebbe intendere che i reali motivi della loro chiusura non siano ancora emersi del tutto. Attendiamo la puntata per saperne di più.