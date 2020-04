Uomini e Donne, anticipazioni 29 aprile: Tina lancia un appello e chiede aiuto

Mercoledì 29 aprile 2020 torna un nuovo appuntamento del dating show di Canale 5 Uomini e Donne – terza puntata settimanale – dove si assisterà ai nuovi sviluppi delle conoscenze – strettamente virtuali – delle due protagoniste, Gemma Galgani e Giovanna Abate, con i nuovi pretendenti. Ma non mancheranno anche nuovi scontri tra l’opinionista Tina Cipollari e la torinese.

Mancano pochi giorni al ritorno in video della formula classica di Uomini e Donne, infatti, stando alle indiscrezioni trapelate in rete, il programma di Maria De Filippi tornerà il 4 maggio, con la presenza in studio di altri protagonisti. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla delusione di Gemma per il regalo ricevuto da Cuore di Poeta – un completino intimo molto audace – che ha messo in difficoltà la dama, tanto che ha preferito restituire il presente, ma anche suscitato l’ira della Cipollari, che ancora una volta ha sottolineato il fatto che l’atteggiamento di Gemma è a dir poco ridicolo.

Tina Cipollari chiede aiuto ai corteggiatori di Gemma

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 29 aprile 2020 di Uomini e Donne rivelano che Gemma continuerà la conoscenza con Occhi Blu, Punto Coronato e Cuore di poeta. Gemma non perderà grinta ed entusiasmo neanche stavolta, tanto da suscitare l’indignazione e la furia della Cipollari, che stavolta farà un appello ai corteggiatori della dama.

La richiesta fatta dalla Cipollari ai corteggiatori della Galgani è molto semplice, cioè quella di impegnarsi a far breccia nel suo cuore e a stupirla al fine di indurla a lasciare il programma. Tina continua a provocare la dama torinese, che negli ultimi giorni ha ammesso di stare davvero male per gli attacchi e le parole della bionda opinionista.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne si lascerà molto spazio anche a Giovanna Abate alle prese con i suoi corteggiatori. Alchimista sembra aver fatto vibrare le corde dell’anima della tronista, che nelle ultime settimane è stata protagonista di nuovi scontri con il suo corteggiatore Sammy. Giovanna sarà destinataria di nuove sorprese, che la porteranno a conoscere meglio i suoi nuovi spasimanti.