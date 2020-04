Una Vita, anticipazioni spagnole: Ursula uccide il marito di Lucia!

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che dopo il salto temporale di 10 che subiranno le vicende della soap, Lucia si troverà sposata ad Eduardo, un uomo violento che la costringerà ad un matrimonio infelice. La giovane si troverà inoltre a crescere il proprio figlio di 9 anni, Mateo, accanto ad un uomo che non ama. A rendere ancora più insopportabile la situazione, il fatto che in realtà Mateo non è figlio di Eduardo, ma bensì di Telmo, il suo unico e vero amore a cui Lucia non ha mai smesso di pensare.

Sarà però solo con il ritorno di Telmo ad Acacias che apprenderemo finalmente la verità. Scopriremo infatti che Mateo è stato concepito ben prima del presunto tradimento di Telmo. Ormai da sola e in attesa di un figlio, la Alvarado si è poi trovata costretta a sposare Eduardo, seppur non amandolo. Per di più Lucia rivelerà al marito, il quale era a perfettamente a conoscenza che aspettava un figlio da un altro uomo, che è perciò che lui ha fatto per lei che ha deciso di non lasciarlo, nonostante le violenze e i soprusi a cui l’ha costretta.

Una Vita: Ursula confessa il delitto a Telmo, che però non la perdona

Nonostante Lucia tenti di rimanere fedele ad Eduardo, non riuscirà a resistere a lungo e finirà per ritornare tra le braccia del Martinez. Il tradimento della moglie non farà altro che rendere ancora più furioso l’uomo. A quel punto, le violenze perpetrate dal Torralba aumenteranno e Lucia finirà per trovarsi rinchiusa in casa. Grata alla Alvarado per averla ospitata nella sua casa dopo la partenza dell’ex sacerdote, Ursula non ce la farà ad accettare le violenze perpetrate da Eduardo nei confronti della giovane.

Sarà perciò così che la Dicenta, ormai affezionatasi a Lucia e al bambino, e da sempre devota a Telmo, ritornerà a macchiarsi nuovamente le mani di sangue. Infatti, Ursula finirà per uccidere Eduardo con il veleno, per consentire alle tre persone a lei più care di vivere finalmente una vita felice. Ma avrà fatto male i suoi conti!

Messa alle strette da Telmo, Ursula gli confesserá il delitto convinta che lui possa capire, ma invece il Martinez la accuserà di essere un’assassina e le intimerá di sparire per sempre dalla sua vita e da quella di Lucia e Mateo! Cosa farà ora Ursula? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni spagnole di Una Vita.