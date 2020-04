Una Vita, anticipazioni spagnole: Lucia chiede a Ursula di aiutare Telmo e Mateo a fuggire da Acacias

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che la storia d’amore tra Lucia Alvarado e Telmo Martinez ci accompagnerà anche nella nuova stagione della soap spagnola, che nel nostro paese prenderà il via all’incirca nella seconda metà di aprile. Dopo il salto temporale di dieci anni che subiranno le vicende della telenovela, scopriremo infatti che i due continuano ad amarsi, nonostante abbiano entrambi vissuto separati per tutto questo tempo. Dopo la partenza di Telmo, Lucia ha sposato il crudele Eduardo Torralba ed ha potuto contare sul sostegno incondizionato di Ursula, la quale tra l’altro si è occupata di allevare Mateo, il primogenito della coppia.

Grazie al pentimento di frate Bartolomè, Telmo ha potuto dimostrare di non avere aiuto Espineira ad impossessarsi dell’eredità lasciata dai Marchesi di Valmez a Lucia, ed è potuto rientrare ad Acacias. Il ritorno di Telmo ha provocato una grossa crisi in Lucia, tanto che questa si è trovata a mettere in discussione per lui il suo matrimonio con Eduardo.

Anticipazioni Una Vita: Lucia scopre di avere un cancro ai polmoni

Col passare delle puntate, vedremo che Lucia non riuscirà più ad assopire i suoi sentimenti per Telmo e i due finiranno per diventare amanti. Sarà così che la donna rivelerà a Telmo di essere il vero padre di suo figlio Mateo. Di lì in poi, la situazione è destinata a complicarsi sempre di più. Nel corso di un’accesa discussione con Eduardo che le rinfacciava di averlo tradito con Telmo, Lucia verrà schiaffeggiata dal marito e per questo finirà in ospedale.

Sarà durante il ricovero che la Alvarado scoprirà dal medico che la ha in cura di avere ancora poche settimane di vita, perché affetta da tumore ai polmoni. Seppur sconvolta, Lucia penserà immediatamente al futuro di suo figlio Mateo e deciderà di farlo crescere insieme al suo vero padre, Telmo, e non con l’uomo dispotico che gli ha fatto da padre in tutti questi anni.

Avendo ormai preso una decisione, Lucia farà credere a Telmo di voler fuggire insieme a lui e al bambino, ma in realtà le sue intenzioni sono ben altre. Ursula metterà poi in guardia Lucia, dicendole che Eduardo è ormai sulle sue tracce e quelle di Telmo. Sarà a quel punto che la Alvarado deciderà di essere del tutto sincera con la sua interlocutrice, raccontandole della sua malattia e che non le resta molto da vivere. Lucia e Ursula si metteranno perciò a studiare un piano, per permettere a Telmo e Mateo di lasciare Acacias sani e salvi. Ci riusciranno? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.