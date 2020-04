Una Vita, anticipazioni spagnole: Mateo scopre che Telmo è suo padre

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che sarà Ursula a raccontare a Telmo la verità su Mateo. Ad Acacias tutti sono convinti infatti che Mateo sia nato anni addietro dal matrimonio tra Lucia e Edoardo. Scopriremo invece che le cose non sono effettivamente così. Una volta appreso da Ursula di essere lui il vero padre del bambino, Telmo si presenta da Lucia e le chiede spiegazioni riguardo alla sconvolgente rivelazione che gli è stata fatta.

A quel punto, la Alvarado non può che confessargli la verità: è lui e non suo marito Edoardo il vero padre di suo figlio. Anche Mateo viene a sapere la verità. A quel punto, Lucia e Telmo progettano la loro fuga, per vivere liberamente il loro amore mai del tutto assopito.

Anticipazioni Una Vita: Lucia nasconde la verità a Telmo sulla sua malattia

Lucia e Telmo sono consapevoli che Edoardo farà di tutto per fermarli. I due innamorati riescono comunque a darsi un bacio appassionato. Dopo che il marito l’ha sorpresa assieme al ex sacerdote, Lucia ha una crisi di coscienza. Edoardo ha capito che Telmo è Lucia si stanno preparando a fuggire, per questo vieta alla donna di uscire da sola. Ricordandosi di come il marito l’ha fatto sentire in colpa, la Alvarado decide di tenergli nascosto quello che il medico le ha rivelato.

Dopo essere stata ricoverata, Lucia ha scoperto dal medico che l’aveva in cura di essere affetta da una grave malattia cardiaca, che purtroppo non le lascia ancora molto da vivere. Sconvolta da questa terribile notizia, Lucia appare afflitta agli occhi del marito, che invece sospetta stia preparando la sua fuga con Telmo, portando anche il figlio Mateo con sé.

Allora, Ursula consiglia al ex sacerdote di astenersi di far visita a Lucia per non accrescere i sospetti del marito. Ciò nonostante, Telmo si reca nuovamente dalla sua amata e le comunica che molto presto lei e il bambino saranno finalmente assieme a lui, riuniti come una famiglia felice. Riusciranno i tre a sfuggire alla vendetta di Edoardo e ad essere finalmente una famiglia felice? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.