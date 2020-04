Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel ritorna ad Acacias, ma muore per salvare Genoveva

La quinta stagione di Una Vita si prepara a debuttare nel nostro paese e sono tante le novità che si preannunciano ad Acacias dopo il salto temporale di 10 anni. Molti infatti, dei personaggi precedenti non saranno più presenti nelle trame della soap, mentre ne entreranno in scena di nuovi. Altri ancora rientreranno, ma con altre storie. In particolare saranno presenti due dei personaggi principali della quarta stagione: Samuel Alday e Lucia Alvarado.

Come già vi abbiamo anticipato, Samuel farà rientro nel quartiere ma sarà accompagnato da una donna. Infatti, avrà accanto a lui sua moglie, la bellissima Genoveva Salmeron, con cui si sistemerà nell’appartamento di famiglia. La donna verrà poi aiutata da Carmen, tornata nuovamente al servizio di Samuel.

Anticipazioni Una Vita: Lucia sposata, Cristobal perseguita i coniugi Alday

Anche Lucia ritornerà protagonista delle vicende di Una Vita, ma non sarà più fidanzata con Telmo. La vedremo sposata invece ad Eduardo, un uomo infelice è malato, con il quale purtroppo vive un matrimonio senza amore. Al servizio della Alvarado troveremo Ursula, tornata al suo vecchio lavoro di istruttrice, che si occuperà dell’educazione di Mateo, figlio della Alvarado e di Eduardo.

Una volta tornato ad Acacias sfoggiando la sua bella consorte Genoveva, Samuel proverà a riconciliarsi con Lucia, ma ovviamente questa non ne vorrà sapere. Purtroppo, la presenza dell’Alday nel nuovo capitolo della soap non è destinata a durare a lungo. Infatti, dopo essere stato l’autore di tanti omicidi, rimarrà egli stesso vittima di un brutale assassinio. La morte di Samuel sarà legata proprio alla bellissima Genoveva. Infatti, la Salmeron nasconde un passato da prostituta, al quale l’Alday innamorato di lei ha cercato di sottrarla. In questo modo è entrato però in rotta di collisione che l’ex protettore della donna: il crudelissimo Cristobal.

Cristobal vorrà da Samuel una ingente somma di denaro, altrimenti Genoveva dovrà tornare a fare la prostituta. Non avendo denaro a sufficienza, Samuel chiederà aiuto ai vicini, ma questi gli volteranno tutti le spalle per via delle sue malefatte. Alla coppia non resterà che fuggire, ma verrà intercettata dagli uomini di Cristobal, il quale non esiterà a sparare a Genoveva. Samuel, però, che la ama veramente, le farà scudo con il suo corpo, perdendo la vita al suo posto!