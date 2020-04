Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva promette di distruggere Felipe

Le puntate della telenovela Una Vita sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al sabato, dalle ore 14,10. Gli spoiler spagnoli ci svelano nuove vicende appassionanti. Genoveva in ospedale soffre di una grave crisi e sebbene sia fuori pericolo i medici dicono a Felipe che il figlio che porta in grembo la donna non è suo. Golden, il produttore americano, invita i Domínguez a incontrarsi per discutere del loro progetto.

Dopo aver fatto pace e saputo che la compagna di Marcos era sua figlia, Felicia si riavvicina con Marcos e sembra che le cose vadano bene di nuovo tra di loro. Le signore di Acacias chiacchierano sui sentimenti di Felicia nei confronti di Marcos e pregano per la salute di Genoveva. Carmen ha anche dei dubbi sulla decisione di entrare in politica di Ramón. Marcelina decide che lei e Jacinto andranno in città per un paio di giorni.

Fabiana rimprovera Rosina per il suo comportamento durante il suo soggiorno presso la pensione. Felipe si sente disperato nel dover dare la terribile notizia a sua moglie. Alodia confessa a Jose che Bellita non vuole andare a Hollywood, ma lui non le crede. La notizia su Felipe e Genoveva risuona in tutta Acacias. Anabel conosce Camino e Ildefonso e diventano buoni amici. Fabiana spiega a Rosina dei commenti che ha sentito sulla pensione, allo stesso tempo Rosina sta sulle sue, perché Casilda le ha chiesto di lasciare Acacias per qualche giorno. Rosina finisce per chiedere perdono a Fabiana e si allontana da Casilda.

Genoveva non può credere a quello che è successo, è incapace di reagire, non riesce ad accettarlo e crede che sia una bugia. Felipe si scusa con Genoveva, ma la donna promette di distruggerlo. Bellita non si fa trovare a casa dopo la domanda che suo marito le ha posto. Felicia esclude una relazione con Marcos nonostante l’insistenza di Rosina. In questo momento è più preoccupata per il rapporto di sua figlia con Ildefonso, che è molto freddo con la giovane donna.

Servando cerca di far uscire Casilda quando gli chiede una stanza nella pensione e scopre anche qualcosa sul concorso che non conosceva. Casilda finisce per confessare a Fabiana il suo grande segreto.