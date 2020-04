Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel e Genoveva danno scandalo ad Acacias

Le anticipazioni di Una Vita, che ci giungono dalle puntate spagnole della soap, ci rivelano che molto presto Samuel farà ritorno ad Acacias accompagnato da una donna che presenterà come sua moglie. Il suo nome è Genoveva Calderon è l’Alday dirà a tutti che è una francese di nobili origini: la verità è però un altra e non tarderà a venire fuori!

Samuel aveva lasciato Acacias, ma ad un certo punto deciderà di fare ritorno nel quartiere con la sua nuova moglie, Genoveva. Questo susciterà una grande sorpresa negli abitanti del quartiere, tranne che in Susanna. Infatti, la sarta fin da subito non crederà alla versione del gioielliere e sospetterà si tratti del suo ennesimo inganno. Vi anticipiamo che la zia di Liberto non si sbaglia e metterà in difficoltà l’Alday e sua moglie, spargendo voci sulla coppia tra le sue amiche, tra le quali Rosina e Felicia.

Anticipazioni Una Vita: Samuel e Genoveva fanno l’amore davanti a tutti

Per cercare di aiutare la sua consorte ad integrarsi, Samuel organizzerà una merenda tra gli inquilini di Acacias, a cui inviterà Lolita, Lucia, Rosina e la stessa Susana. Per ingraziarsi ancora di più la donna, Genoveva le commissionerá dei vestiti molto costosi e questo sembrerà sortire un certo effetto, tanto che Susana cambierà almeno in parte il suo pensiero sulla donna.

La Salmeron, però, commetterà un grave errore che pregiudicherà tutto il lavoro fin qui svolto.Sarà Genoveva stessa a mettersi nei guai, facendosi vedere in atteggiamenti poco consoni con il marito. Infatti, per distrazione, la Salmeron non chiuderà le tende della finestra di casa prima di fare l’amore con il marito e il loro momento intimo finirà sotto gli occhi di Susana, che a quel punto la riterrà alla stregua di una prostituta.

Come se non bastasse, la Seler deciderá di escluderla definitivamente dalle sue amicizie. Tutto ciò scatenerà la reazione di Genoveva e di Samuel che decideranno di vendicarsi. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.