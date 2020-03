Una Vita, anticipazioni spagnole: arrivano i Pasamar, addio a Leonor, Iñigo, Flora e Tito

Le anticipazioni spagnole della telenovela Una Vita ci fanno scoprire vicende nuove, ancora inedite. Le puntate della soap opera le possiamo seguire su Canale 5, rete Mediaset, da lunedì a sabato dalle ore 14,10. Leggiamo cosa ci svelano gli spoiler spagnoli Una Vita, in cui i telespettatori dovranno dire addio per sempre a quattro personaggi e dare l’accoglienza nella story line ai Pasamar. La soap opera Una Vita tra poco avrà un salto temporale di dieci anni che causerà necessariamente l’uscita di scena di diversi personaggi e l’arrivo di nuovi. Questo accadrà dopo la morte di Celia. I personaggi che abbandoneranno la telenovela sono: Leonor Hidalgo, Iñigo Barbosa, Flora Barbosa e Tito Lazcano.

Le anticipazioni spagnole indicano che tutto avrà inizio nel momento in cui Iñigo contrarrà debiti con l’usuraio Andres per saldare la somma di denaro che gli ha chiesto l’impresario pugilistico Salvador Borras per salvare Tito dal suo gioco. Così, il pasticciere avrà fiducia di guadagnare i soldi con cui compensare il debito con i combattimenti di Tito Lazcano, invece quest’ultimo sfortunatamente non potrà più gareggiare quando i dottori troveranno nel suo cervello una preoccupante massa. A questo punto, Andres non vorrà tollerare tante proroghe a Iñigo e, per obbligare ad adempiere le date di pagamento stabilite, rapirà Flora.

Nonostante il sostegno di Liberto e Leonor, che affermeranno, di essere pronti a prestargli del denaro, Iñigo determinerà di ipotecare la pasticceria e, procedendo in quella maniera, riuscirà a liberare la sorella. Comunque, questo non sarà la fine delle difficoltà per l’uomo, poiché il debito con l’usuraio non sarà annullato. Infatti, Iñigo dovrà tuttavia pagare Andres e si aggiungeranno pure le rate dell’ipoteca messa su La Deliciosa. Certo che non vuole lavorare per un esercizio che non è più sua ma delle banche, l’uomo preparerà un piano con Tito per liberarsi della sottomissione di Andres.

Iñigo accetterà in un incontro con Tito lotti dove è stato già deciso che lui ne sarà il vincitore. Andres, perciò, scommetterà tanti soldi sulla vittoria del Lazcano, puntualizzando a Iñigo che dopo la vittoria, il suo debito sarà pienamente eliminato. Tuttavia Iñigo si farà dare 15.000 pesetas da Rosina e Liberto e, in concordato con Tito, farà in modo che il risultato del combattimento sia contrario a quello preparato da Andres. In conclusione, Tito perderà appositamente l’incontro e, dato che il pasticciere avrà messo in gioco tutta la cifra prestatagli, farà in modo che lo stesso Iñigo vinca tanti soldi. Questo darà origine all’uscita di scena dei quattro personaggi: perché Andres, molto infuriato, cercherà di ritrovarli a ogni costo, e Iñigo, Flora, Leonor e Tito diranno addio a Rosina e Liberto e partiranno per sempre verso il Portogallo.

Dieci anni dopo, tramite un discorso di Rosina, si scoprirà che Iñigo e Leonor si sono sposati, hanno aperto una bottega di generi alimentari e sono diventati genitori di tre gemelle, mentre si capirà che Tito e Flora hanno iniziato una relazione. Nel corso degli anni che non saranno rivelati per via del salto temporale, La Deliciosa diverrà il Nuovo Secolo, il ristorante gestito dall’inflessibile Felicia e dai figli Emilio e Camino Pasamar, quest’ultima, nel primo periodo di puntate da personaggio principale, sarà totalmente muta a causa di una lesione subito in passato.