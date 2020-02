Anticipazioni spagnole, Una Vita: Andrade confessa a Marcia tutta la verità su Genoveva e Santiago

La telenovela spagnola Una Vita è trasmessa su Canale 5, dal lunedì al sabato, dalle ore 14,10. Gli ultimi spoiler spagnoli ci fanno scoprire nuove storie ad Acacias per i nostri protagonisti. Nel quartiere, gli amici celebrano la festa di addio al celibato di Felipe, che non sembra molto contento del suo prossimo matrimonio con Genoveva. Cinta pensa che suo padre Jose dovrebbe parlare con Bellita e dichiarargli tutta la verità sul figlio Julio, ma non è ancora pronto a fare quel passo importante.

Il giorno del matrimonio di Felipe, Marcia riceve una lettera da Andrade che gli chiede di andare a vederlo in prigione. Quando s’incontrano di persona, le dichiara tutta la verità. Andrade dice a Marcia che l’uomo che finge di essere suo marito è sempre stato un alleato di Genoveva. Inoltre, è a conoscenza di tutti i tranelli e le malvagità che sono state fatte alle sue spalle. Quando va via dalla prigione, Santiago, che ha seguito Marcia, sospetta che lei possa conoscere già tutta la verità e la implora di perdonarlo per avergli mentito. Nel frattempo, Lolita va in travaglio, il figlio che porta in grembo sta per nascere.

Il giorno del matrimonio, Felipe non è sicuro di voler presentarsi in chiesa. Iniziano i pettegolezzi dei vicini su Felipe a causa del suo ritardo in chiesa. Genoveva decide di ignorarli convinta che il suo futuro marito arriverà. Per rimediare al danno che ha arrecato a Marcia, Santiago le offre il suo cavallo, dicendole che deve correre subito da Felipe perché in quel giorno sta per sposare Genoveva. Poi le dice anche che lei deve stare con la persona che ama, lui non può impedirglielo, Marcia adesso è libera.

Marcia si reca a cavallo nella chiesa, dove Felipe e Genoveva stanno per sposarsi. Marcia deve interrompere il matrimonio e lottare per riavere il suo vero amore. Camino ha un confronto con sua madre perché è convinta che sia stata lei a denunciare Maite. Camino ha un crollo psicologico quando scopre che Maite è stata arrestata. Maite riesce a fuggire dalla prigione.

Camino torna a casa, è convinta che il suo amore tornerà a cercarla ed entrambe scapperanno in Francia. Tra gli ospiti al matrimonio di Genoveva e Felipe ci sono due assenze che si fanno notare: Ramon e Antonito Palacios. I due sono tornati a casa quando hanno saputo che Lolita è entrata in travaglio. Ramon e Antonito non sono in grado di gestire la situazione di Lolita, e alla fine è Jacinto ad assistere alla nascita del figlio di Lolita. Jose presenta a Bellita Julio, ma non le dice chi è in realtà. Quando Julio è solo, fa una chiamata misteriosa a qualcuno.