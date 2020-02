Una Vita, anticipazioni puntate dal 16 al 21 febbraio: Celia perde il bimbo

Le anticipazioni della puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 16 al 21 febbraio 2020 svelano che Lucia sarà preoccupata per il fatto che Samuel possa essere l’assassino dello zio Joaquin. Nonostante ciò, proverà a dare fiducia al suo promesso sposo. Susana intanto, riceverà un telegramma da parte di Simon ed Elvira, che la informeranno del fatto che il suo nipotino è gravemente malato.

Ursula scoprirà che Telmo ama Lucia. Infuriata, la Dicenta litigherà con Frate Guillermo venendo vista da tutti i vicini. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita inoltre, Trini avrà una forte emicrania. Non essendoci Fabiana, chiederà a Celia di andare in farmacia per comprarle un medicinale. La Alvarez Hermoso farà questo favore all’amica ma, una volta rientrata a casa, non si sentirà affatto bene.

Intanto, Telmo rientrerà a calle Acacias e troverà Frate Guillermo morto. Immediatamente il Martinez andrà al commissariato. Mendez inizierà ad indagare e sospetterà che l’artefice dell’omicidio sia Ursula, dopo aver sentito le testimonianze dei vicini, che gli racconteranno di aver visto la Dicenta litigare furiosamente con il frate. Telmo invece, crederà che il responsabile sia Espineira.

Successivamente, Lucia verrà a sapere che Celia ha perso il bambino. Sconvolta, proverà a proporre a Samuel di posticipare la data delle nozze, ma l’Alday non ne vorrà sapere.

Mendez si recherà da Fabiana per chiederle se per caso Ursula abbia dato qualche bevanda a Frate Guillermo ma la domestica non si ricorderà alcun particolare. Telmo invece si confronterà con Espineira in merito alla morte del religioso, ma l’uomo negherà ogni responsabilità. Infine, nelle puntate di Una Vita in onda dal 16 al 21 febbraio 2020 su Canale 5, Felipe accuserà Trini di essere la responsabile dell’aborto di Celia. La Crespo non saprà cosa rispondere e, presa dallo sconforto, inizierà ad accusare continui malori.