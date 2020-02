Una Vita, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio: Lucia cade dalle scale

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su canale 5 dal 9 al 14 febbraio 2020, rivelano che Lucia sarà in serio pericolo. Espineira infatti, farà di tutto per mettere le mani sui suoi soldi. Un evento farà tremare Telmo. Durante il matrimonio di Lolita e Antonito, qualcuno metterà la cera sulle scale della casa di Lucia, che cadrà rovinosamente. A soccorrerla sarà proprio il Martinez.

Nel frattempo, si celebreranno le attese nozze di Lolita e Antonito, alle quali parteciperanno tutti i vicini. A sorpresa, ad Acacias arriveranno anche Maria Luisa e Victor, che faranno felici Celia e Trini. La coppia però, preciserà che si fermerà nel quartierino solo per pochi giorni.

Le anticipazioni settimanali di Una Vita svelano inoltre che Telmo si recherà a casa di Lucia, pregandola di non sposare Samuel. Il Martinez è convinto che l’Alday e Espineira si siano messi d’accordo per toglierle tutto il suo denaro. La donna però non lo ascolterà, nonostante ne sia profondamente innamorata. Intanto, Guillermo verrà a sapere che Telmo e Lucia furono trovati senza vestiti in circostanze ambigue e chiederà di parlare con il suo pupillo.

Guillermo sarà molto franco con padre Telmo. Il religioso gli dirà di riflettere bene sulle sue reali intenzioni. Se è innamorato di una donna, è bene che sia onesto con se stesso e lasci la veste da prete. Ciò metterà in crisi il Martinez.

Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 9 al 14 febbraio 2020, Samuel si farà promettere da Lucia che, una volta sposati, lasceranno per sempre il quartierino. In questo modo, spera di far dimenticare per sempre alla Alvarado il suo rivale in amore Telmo. L’Alday però, non sa che Lucia gli riserverà una sgradita sorpresa una volta arrivati sull’altare. Cosa succederà?