Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita prende il posto di Trini

Gli spoiler delle puntate spagnole della soap opera “Una Vita” svelano che molto presto ad Acacias ci saranno nuove tragedie e tanti imperdibili colpi di scena, tra i tanti anche la morte di Trini, il matriarcato di Lolita e dulcis in fundo la follia di Celia; la moglie di Felipe sarà protagonista di un durissimo confronto con la Palacios.

L’inaspettata morte di Trini ha creato un dolore immenso in tanti personaggi della soap; Ramon è disperato e non ha la forza per occuparsi della piccola Milagros, la figlia avuta dall’amata moglie. A prendersi cura della piccola sarà Lolita, che nel frattempo ha sposato Antonito ed è diventata la nuova signora Palacios.

Scontro tra Lolita e Celia

Il personaggio di Lolita assumerà un ruolo di crescente importanza nel sequel della narrazione della celebre soap opera spagnola in quota Mediaset. Grazie al matrimonio con il rampollo della ricca famiglia Palacios, Lolita diventerà da semplice ed umile domestica degli Alvarez Hermoso a signora di Acacias 38.

Sebbene inizialmente Lolita e Celia hanno avuto un ottimo rapporto, il loro legame è destinato a mutare, specialmente dopo la morte di Trini. Come sappiamo prima della morte dell’amica, la moglie di Felipe ha dovuto fare i conti con la perdita del bambino che portava in grembo. Un dolore già provato per gli Alvarez Hermoso, che in passato hanno dovuto fare i conti con un’altra gravidanza non portata a termine da Celia.

Celia svilupperà presto un rapporto morboso con Milagros. La donna, approfittando del momento particolare e della totale disperazione in cui versa Ramon, si prenderà personalmente cura della neonata, portandola perfino a casa sua. A vegliare sulla crescita di Milagros ci sarà anche Lolita, che però si accorgerà che la piccola Palacios avrà delle difficoltà.

Lolita sospetterà quindi che Celia in realtà non sia in grado di assicurare le dovute cure a Milagros, quindi prenderà l’iniziativa di assumere una balia, Fulgencia, seguendo così il consiglio di Fabiana. Facendo questo, Lolita ostacolerà i piani di Celia, quindi le due donne si troveranno presto a scontrarsi duramente.

Celia mostra ormai sempre più i segni dell’instabilità mentale. In un faccia a faccia la Alvarez Hermoso arriverà al punto di offenre la Palacios, dicendole che anche se ha sposato Antonito, rimarrà sempre e solo una domestica. La moglie di Felipe farà quindi di tutto pur di avere Milagros, da qui l’inizio di una serie di piani diabolici per neutralizzare tutti coloro che ostacoleranno il suo obiettivo.