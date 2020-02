Una Vita, anticipazioni spagnole: il fantasma di Ursula spaventa Acacias

Le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che, dopo la morte di Ursula per mano di Genoveva, il terrore si impossesserà di Acacias. Alcuni vicini infatti, inizieranno a ricevere delle strane lettere anonime nelle quali sono scritti i loro segreti più oscuri. Segreti che solo la Dicenta può sapere.

Nelle misteriose missive inoltre, verrà rivelato un retroscena davvero inquietante sul conto di Genoveva. Il panico regnerà sovrano anche tra le domestiche. Tra esse, in particolare, Augustina riceverà una lettera che la sconvolgerà. Verrà a galla che la futura sposa di Felipe non è chi dice di essere e che ha ingannato l’intero quartiere per raggiungere il suo scopo. Nel frattempo, Genoveva tremerà di paura, temendo che Ursula non sia davvero morta o che, ipotesi peggiore, il suo fantasma sia tornato per vendicarsi.

Quando Augustina scoprirà la verità su Genoveva, la affronterà a viso aperto la dark lady. Lo scontro diventerà acceso, tanto che la domestica farà cadere a terra la Salmeron. La situazione diventerà sempre più complicata, tra incubo e realtà. Che cosa sta realmente succedendo?

Genoveva, infuriata per l’affronto della sua domestica, deciderà di vendicarsi. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, la Salmeron si recherà dalle domestiche, dicendo loro che Augustina è affetta da problemi mentali. In questo modo, se la cameriera la accusasse di essere la responsabile della morte di Ursula, nessuno le crederebbe.

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda attualmente in Spagna, Genoveva sta portando avanti il suo piano per mettere fuori gioco la povera Augustina che, a quanto sembra, sta avendo degli strani contatti con Ursula. Ma come è possibile se la Dicenta è morta per mano di Genoveva? Si tratta davvero di un fantasma o la furba Dicenta ha solo finto di perdere la vita per tornare e vendicarsi della sua rivale Genoveva?