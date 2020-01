Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita sta male, Antonito in pericolo

Nuovi imperdibili colpi di scena accadranno nel corso dei prossimi episodi della soap opera “Una Vita” dove si assisterà ad un inaspettato quanto adrenalinico duello tra il rampollo della famiglia Palacios ed un nuovo arrivato ad Acacias. Uno scontro che terrà i telespettatori con il fiato sospeso e che riporta alla mente l’altro avvincente duello avvenuto in passato nella telenovela, cioè quello di Arturo Valverse.

Chiusa la questione con Ceferino e le assurde tradizioni di Cabrahigo – che per un periodo avevano comunque messo seriamente in discussione il matriomonio tra Lolita e Antonito -, la domestica di casa Alvarez Hermoso ed il figlio di Ramon saranno destinati a fronteggiare nuovi problemi, che se da un lato porteranno Antonito a duellare, dall’altro condurranno Lolita in ospedale.

Antonito sidato a duello, Lolita finisce in ospedale

Gli spoiler delle puntate spagnole di “Acacias 38” svelano che il Palacios si scontrerà con un nuovo personaggio, Ildefonso, che ancora i telespettatori italiani non conoscono a causa della differenza di messa in onda delle puntate spagnole rispetto a quelle italiane. Antonito e Lolita sono ormai diventati marito e moglie, dunque tra i loro intenti c’è quello di allargare la famiglia.

Dopo aver appreso del duello, la Casado entra in fribillazione, proprio a causa della pericolosità che tale situazione può comportare. Antonito non è certo avvezzo a questo tipo di cose, dunque il rischio di rimanere ferito o persino ucciso è elevatissima. Lolita, dopo aver tanto penato, non vuole certo diventare vedova così presto.

Le anticipazioni spagnole non svelano ancora quale sia stato il motivo del contendere tra il nuovo arrivato e Antonito Palacios; ciò che si sa al momento è che la new entry di Acacias 38 è un personaggio molto particolare e bizarro. Gli spoiler spagnoli rivelano però che il duello tra i due in realtà non avverrà.

Con un colpo d’ingegno il giovane Palacios troverà il modo per evitare lo scontro. Prima che però possa rallegrarsi per lo scampato pericolo, accadrà il vero colpo di scena. La tensione e l’apprensione accumulata da Lolita a causa dell’imminente duello ha provocato nella donna un forte stato d’ansia, che la porterà a sentirsi molto male.

La Casado sarà quindi immediatamente soccorsa dai suoi parenti che la faranno trasportare in ospedale per assicurarle tutte le cure del caso. I medici tratterranno quindi Lolita in ospedale per qualche giorno, quindi dopo poco la donna sarà dimessa. Per i due neo coniugi è giunto quindi il momento per pensare solo ed esclusivamente a far crescere la loro famiglia.