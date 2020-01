Una Vita, anticipazioni del 31 gennaio: Lolita è nei guai, Ceferino scopre la verità

Le anticipazioni della puntata di fine settimana della soap opera “Una Vita” – in onda venerdì 31 gennaio 2020 alle 14,10 su Canale 5 – ci rivelano che Ceferino si inquieterà non poco dopo aver appreso la verità da Casilda, mentre padre Telmo accoglierà con grande entusiasmo l’arrivo del suo mentore, fra Guillermo.

Il piano di Samuel per neutralizzare una volta e per tutte il suo rivale in amore è stato portato a termine. Con grande astuzia, maestria ed anche un colpo d’ingegno e fortuna, il giovane Alday riesce a carpire il punto debole del prelato, che negli ultimi tempi ha riconquistato non solo il cuore dei suoi parrocchiani, ma anche e soprattutto quello di Lucia Alvarado, la ricca ereditiera ospite ormai da mesi dai cigini Alvarez Hermoso.

Ceferino scopre la verità

Per mettere fuori gioco il suo rivale, Samuel ha quindi deciso di far arrivare ad Acacias il mentore di padre Telmo, fra Guillermo, convincendolo a far leva sul sacerdote per impedirgli di proseguire nella frequentazione di Lucia. L’arrivo di fra Guillermo ad Acacias riempe di felicità Telmo, che invece negli ultimi giorni si è inflitto punizioni e privazioni per espiare la sua colpa, cioè quella non solo di aver baciato al Alvarado, ma di provare per la stessa un desiderio irrefrenabile.

Il piano di Lolita sembra giunto alla fine. Ceferino, arrivato ad Acacias con la pretesa di sposare la domestica – facendo leva su un’assurda tradizione di Cabrahigo -, scopre l’inganno che è stato ordito da Lolita e dalla sua amica Casilda, che ha fatto di tutto per far innamorare il nuovo arrivato, tanto che i due sono giunti perfino a scambiarsi un bacio.

Ceferino è molto arrabbiato con Lolita, dunque la situazione per la domestica degli Alvarez Hermoso ora si fa molto più complicata, così come appare sempre più lontano il suo matrimonio con Antonito Palacios. I due riusciranno a far ragionare Ceferino una volta e per tutte? Per saperlo non ci rimane che vedere la puntata di “Una Vita” di venerdì 31 gennaio 2020, oppure di rivederla in streaming su Mediaset Play.