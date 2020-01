Una Vita, anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2020: Padre Telmo cade in tentazione

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 dal 26 al 31 gennaio 2020 svelano che Telmo cercherà di non passare del tempo con Lucia, ma i suoi buoni propositi non andranno a buon fine. Intanto, Jordi Barò avrà quasi raggiunto il suo obiettivo di sedurre Flora, ma Liberto interverrà dando un pugno all’uomo. L’uomo verrà accolto ad Acacias come un eroe e gli verrà anche proposto di allenarsi per diventare un lottatore professionale di boxe.

Nel frattempo, Ceferino è sul punto di baciare Casilda ma si tirerà indietro per paura di essere vittima a sua volta della maledizione di Cabrahigo. Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita svelano inoltre che Lucia non riuscirà più a stare zitta e così si recherà da Telmo. I due si baceranno con passione. Il Martinez si sentirà in colpa e si auto flagellerà, oltre a decidere di digiunare.

Ceferino e Casilda finalmente si baceranno. Poco dopo, Lolita confesserà all’uomo che si è trattato di una messa in scena per spezzare la maledizione e lui non la prenderà affatto bene. Come svelano le anticipazioni infatti, il povero Ceferino si è davvero innamorato della domestica e si sentirà dunque preso in giro. Tuttavia, non vorrà lasciare Acacias, deciso a conquistare Casilda.

Successivamente Samuel raggiungerà Guillermo e lo convincerà a tornare ad Acacias. Il religioso incontrerà quindi Telmo, il suo ex pupillo. Tra i due ci sarà un intenso incontro, nel corso del quale il Martinez gli confiderà di provare un sincero amore per una donna, con la quale si è anche baciato.

Infine, nelle puntate di Una Vita in programmazione su Canale 5 dal 26 al 31 gennaio 2020, vedremo Liberto vincere il suo primo incontro di boxe. Inigo ne sarà entusiasta, Rosina invece temerà che a suo marito possa accadere qualcosa di grave.