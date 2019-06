Anticipazioni “Una Vita” puntate spagnole: Antonito e Lolita vogliono fuggire da Acacias

Brutta notizia da Lolita e Antonito. Stando alle anticipazioni di Una Vita che giungono dalle puntate spagnole la soap la coppia sarebbe intenzionata a fuggire da Acacias, perché lui ha ricevuto una lettera inaspettata. Andava tutto per il meglio, soprattutto dopo la scarcerazione di Ramon, che come ricordiamo aveva passato dieci in prigione per l’omicidio di Celia, crimine che come poi ha confessato al figlio e alla nuora in realtà non aveva commesso.

Ecco, però, che Antonito riceve la lettera per arruolarsi nell’esercito e prendere parte alla Guerra del Rif. Il giovane Palacios non vuole assolutamente saperne di fare alcuna guerra, perché teme di perdere la vita e soprattutto perché non vuole lasciare sua moglie Lolita già vedova. Mentre suo padre Ramon pensa ad una possibile soluzione, Antonito chiede a Lolita di fuggire con lui.

Anticipazioni Una Vita: Ramon si è innamorato di Carmen

Antonito è intenzionato a lasciare per sempre Acacias insieme a Lolita pur di non finire in guerra: il giovane proporrà alla moglie di fuggire in Africa. Ovviamente Lolita appoggia la decisione di Antonito e sarebbe disposta a seguirlo anche in capo al mondo se fosse necessario.

Ancora non sappiamo, se la coppia abbia effettivamente lasciato il quartiere, fatto sta che il padre del giovane, Ramon, ha forse trovato una soluzione: Antonito dovrà comunicare al Ministero della Guerra che non può arruolarsi perché è l’unico ad occuparsi del padre, gravemente ammalato.

Dopo essere rimasto vedovo di Trini, Ramon si è intanto innamorato dell’ex domestica di Ursula Dicenta, Carmen con la quale ha iniziato una relazione. Proprio nel momento in cui Ramon vuole presentare Carmen in famiglia, Antonito gli comunica che sta per partire con Lolita per l’Africa. Al fine di risolvere questo problema, Ramon è costretto a rinviare l’annuncio. Purtroppo, la donna non la prenderà bene e crederà che il Palacios non voglia rendere pubblica la relazione. Riuscirà Ramon a sistemare le cose? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.