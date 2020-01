Le anticipazioni di Una Vita per la puntata di martedì 21 gennio 2020 ci riveleranno come proseguiranno le vicende dei personaggi più amati. Lola sarà in crisi a causa della comparsa di Ceferino.

Quest’ultimo è un giovane che ella ha baciato anni addietro a Cabrahigo. Secondo un’usanza locale se due giovani si baciano in determinate circostanze diventano promessi sposa. Lola non sapeva nulla di tutto ciò.

Una Vita, anticipazioni 21 gennaio 2020: Ceferino vuole Lola a tutti i costi

Le anticipazioni di Una Vita per la puntsta di martedì 21 gennio 2020 ci riveleranno come procederanno le vicende di Lola e Ceferino. I due si sono scambiati un bacio anni addietro e l’uomo ko, da allora, è convinto che la giovane sia la sua promessa sposa.

A casa Palacios tutti stanno cercando una soluzione per aiutare Lola. Ella è disperata anche perché è innamorata di Antonito ed è che lui che vorrebbe convolare a giuste nozze. Si deciderà di arginare il problema: tutti penseranno ad una mossa per eludere le usanze di Cabrahigo.

Ceferino si rivelerà superstizioso e vorrà dre seguito l’usanza arcaica di Cabrahigo. Casilda cercherà di sedurlo più volte, m il giovane si mostrerà un osso duro, che non vorresti venire meno all’impegno preso con Lola.

Casilda cerchera di mostrarsi gentile e seduttiva ogni volta che vedrà Ceferino. L’uomo dal canto suo cerchera’ sempre di mantenere le distanze. Ad un certo punto si scoprirà che, in realtà, esiste un modo per arginare la situazione. Come ogni credenza popolare, anche questa di Cabrahigo, ha una specie di contro maledizione. Riusciranno gli amici di Lola e i suoi familiari ad aiutarla a sottrarsi a questo impegno? Lola d un certo punto perderà la testa e penserà di nascondere tutto ad Antonito, in altri casi si rivelerà come vittima di un destino al quale intenderà sottomettersi. Fortunatamente, un persona verrà in suo aiuto.