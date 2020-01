Una Vita, anticipazioni puntata 30 gennaio: Ceferino e Casilda si baciano

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa ci aspetta nell’episodio di giovedì 30 gennaio 2020, che andrà in onda sulla rete Mediaset di Canale 5 a partire dalle 14.10 circa. Nel corso di questa nuovo avvincente appuntamento con i protagonisti di Acacias vedremo Lucia informare Samuel della sua decisione di restituire il ritratto.

Liberto, invece, vincerà il suo primo incontro di boxe, mentre Casilda e Ceferino si baceranno appassionatamente. Ma, ora scopriamo insieme meglio la trama. Lucia ha un confronto con Samuel, quando la Alvarado lo informa che ha deciso consegnare il ritratto di Maria Angeles, che lei ha restaurato, alla legittima proprietaria.

Anticipazioni Una Vita: Telmo di fronte ad un bivio

Fra Guillermo apprezza la decisione di Telmo di allontanarsi da Lucia, ma al tempo stesso è consapevole che la sua scelta non durerà a lungo. Al buon vecchio frate è ormai evidente che il suo protetto è fortemente attratto da Lucia e presto o tardi questa passione, seppur repressa, finirà per esplodere. Per questa ragione, Guillermo ritiene che a Telmo tocchi fare una scelta: o smettere di vedere Lucia e continuare il suo sacerdozio, oppure rinunciare ai suoi voti e vivere accanto alla donna di cui è innamorato. Cosa deciderà di fare Telmo?

Liberto vince il suo primo incontro di pugilato. Intanto Ceferino, non riuscendo più a vincere l’attrazione che ha per Casilda, sale da lei in soffitta e trovandola da sola le dà un lungo ed intenso bacio, ignaro di portare a compimento il piano di Lolita.

Infatti, agendo in questo modo, Ceferino ha appena rotto la terribile maledizione di Cabrahigo ed è libero di sposare un’altra donna che non sia Lolita. Come reagirà il giovane quando scoprirà di essere stato ingannato? Lo sapremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.