Una Vita, anticipazioni 29 gennaio: Telmo si allontana da Lucia

La trama della puntata di Una Vita che sarà trasmessa di mercoledì 29 gennaio tratterà principalmente di Telmo e Lucia. Padre Martinez si sarà pentito di avere baciato la Alvarado e si punirà con il digiuno. Dopo la partenza di Samuel i due si sono avvicinati e la loro intimità porterà ad un bacio. La Alvarado sarà anch’essa divorata dai sensi di colpa e piangerà inconsolabile per ore.

L’Alday rintraccerà Fra Guillermo, il mentore di Telmo, dopo tempo di annosa ricerca. Samuel dirà all’uomo che Telmo si sta avvicinando ai piacere del mondo e non contempla più il Signore, come il suo ruolo richiede.

Una Vita, anticipazioni 29 gennaio: Telmo e Lucia si pentono del loro bacio

Le anticipazioni per la puntata di mercoledì 29 gennaio di Una Vita ci permettono di sapere che Telmo e Lucia si pentiranno del bacio passionale che gli ha uniti. Il sacerdote, infatti, non riuscirà a convivere con sé stesso per quanto accaduto con l’Alvarado e deciderà di digiunare, ma non solo. Padre Martinez si sottoporrà a delle punizioni corporali, che si infliggerà da solo. Lucia capirà di nutrire forti sentimenti per Padre Martinez e sarà restia nell’accettare la proposta di matrimonio di Samuel. Quest’ultimo riuscirà a raggiungere Fra Guillermo, il mentore di Telmo e lo convincerà che il sacerdote sta perdendo al vocazione.

Le anticipazioni per la puntata di mercoledì 29 gennaio di Una Vita ci rivelano che Lolita sarà assediata da Ceferino che la vorrà in moglie. Ceferino e Lolita si sono scambiati un bacio in gioventù. Secondo un’antica usanza di Cabrahigo, se due giovani si baciano durante una notte in cui c’è un quarto di luna, i due sono promessi sposi.

Lolita aveva dimenticato Ceferino e il loro bacio. Quando lo rivede e l’uomo le rammenta quanto accaduto rimane senza parole. Casilda riuscirà ad aiutare Lolita poiché si fingerà di essere interessata a Ceferino, ma successivamente tra i due scoccherà al scintilla. Per questo motivo, quando i due si ritroveranno da soli in soffitta non potranno resistersi.