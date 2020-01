Una Vita, anticipazioni del 28 gennaio: Casilda pronta a dire la verità a Ceferino

“Una Vita” torna con un nuovo emozionante appuntamento martedì 28 gennaio 2020, come sempre alle 14,10 su Canale 5, durante il quale assisteremo ad inaspettati colpi di scena come il nuovo piano di Samuel Alday per neutralizzare una volta e per tutte padre Telmo, suo rivale in amore.

Come sappiamo il giovane gioielliere, preoccupato dalla rinnovata e crescente intesa tra la sua fidanzata ed il sacerdote, ha deciso di scoprire qualche scheletro nell’armadio che riguardi Telmo, senza però ottenere alcuna informazione rilevante per distruggere la sua credibilità. L’ex marito di Blanca ha quindi l’intuizione di andare a parlare con il mentore del parroco di Acacias.

I sensi di colpa di Casilda

Fra Guillermo sarà quindi la pedina che giocherà Samuel in questa partita contro Telmo, che nel rattempo vive drammaticamente il bacio scambiato con la ricca ereditiera Lucia Alvarado. L’atteggiamento della ragazza nei confronti del prelato è notavolmente cambiato dopo che questi ha eroicamente aiutato i suoi cugini durante la quarantena.

Nel frattempo Flora, casualmente, ascolterà una ocnversazione tra il fratello ed il marito di Rosina. I due ormai sono coinvolti in un giro di match di boxe, che però non sembra trovare l’approvazione né in Leonor meno che mai nella Rubio, che ha categoricamente vietato al marito di cimentarsi in questo tipo di attività.

Nel frattempo Casilda, che si è prestata alle richieste di Fabiana e Lolita, incomincia ad avere dei rimorsi. Il futuro sposo di Lolita, Ceferino, è difatto ignaro del complotto che le domestiche hanno ordito ai suoi danni. L’uomo, infatti, giunto ad Acacias con la pretesa di sposare Lolita in seguito ad una credenza di Cabrahigo, incomincia ad apprezzare sempre più anche la compagnia di Casilda.

La giovane domestica di Rosina, però, non se la sente di portare avanti questa sceneggiata ai danni di Ceferino, così decide di dire al giovane tutta la verità. Lolita cerca quindi in tutti i modi di disincentivare Casilda dal mandare in frantumi il suo piano, anzi chiederà pure all’amica di baciare Ceferino.

Dal bacio di Casilda e Ceferino dipenderà la felicità di Lolita. Per sapere cosa deciderà di fare la domestica non ci resta quindi che vedere la puntata di “Una Vita” di martedì 28 gennaio 2020 oppure collegarsi al sito Mediaset Play, dove si possono rivedere tutte le puntate della soap opera spagnola in streaming.