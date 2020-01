Una Vita, anticipazioni dal 2 al 7 febbraio: Telmo spezza il cuore di Lucia

Da non perdere le puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 2 a 7 febbraio 2020. Lucia si dichiarerà nuovamente a Telmo, ma verrà respinta con decisione. Ceferino, dopo aver detto a Lolita di aver baciato Casilda sprofonderà nella disperazione, scoprendo che le due donne erano d’accordo per spezzare la maledizione di Cabrahigo. Rosina e Susana invece, stroncheranno sul nascere la carriera pugilistica di Liberto

Le anticipazioni settimanali di Una Vita raccontano che Telmo non sarà più disposto a cedere alle suppliche di Lucia, profondamente innamorata di lui. Nel frattempo, Lolita e Antoñito possono programmare il loro matrimonio, avvalendosi anche dell’aiuto di Trini. La Crespo andrà nella sartoria da Susana, pregandola di confezionare un abito da sposa meraviglioso per Lolita.

Carmen e Casilda saranno indecise sull’abito da indossare alle cerimonia della loro amica e andranno nel panico. Nel frattempo, Samuel continuerà a pressare Lucia, nonostante noti il suo pessimo stato d’animo. Certo l’Alday non può immaginare che la donna che ama abbia baciato Telmo.

Una lieta notizia farà felici Lucia e Trini. Stando alle anticipazioni infatti, Celia dirà loro di essere in dolce attesa ma pregherà le amiche di non dire nulla a nessuno per non creare pettegolezzi, almeno fino a che suo marito Felipe non sarà tornato nel quartierino. Finalmente, i preparativi per il matrimonio di Lolita e Antonito sembrano essere a buon punto.

Cogliendolo alla sprovvista, Lolita chiederà al buon Servante di farle da padrino e di accompagnarla all’altare. Infine, nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 2 al 7 febbraio, Telmo e Lucia si confronteranno di nuovo. Il Martinez dirà alla Alvarado di non aver intenzione di tradire i voti sacerdotali che ha preso, spezzandole il cuore. La Alvarado accetterà di cenare con Celia e Samuel, ormai priva di speranze.