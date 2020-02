Una Vita, anticipazioni 5 febbraio: Acacias in fermento per il matrimonio di Lolita e Antonito

“Una Vita” ci aspetta con un nuovo episodio mercoledì 5 febbraio 2020 alle 14,10 su Canale 5, dove a tener banco sarà ancora una volta il triangolo amoroso tra Lucia Alvarado, padre Telmo e Samuel Alday. Il priore Espineira apprenderà con molto stupore che la ricca ereditiera è prossima al matrimonio con il gioielliere.

Fervono i preparativi per il tanto atteso matrimonio tra Lolita e il rampollo della famiglia Palacios, Antonito; i due, dopo una lunga serie di difficoltà, traversie e perfino l’arrivo di inaspettati ex fidanzati, sono finalmente riusciti a programmare le nozze. Anche in questa occasione, però, Lolita avrà qualche difficoltà.

Flora scopre il segreto di Inigo

Il personaggio della giovane domestica della ricca famiglia degli Alvarez Hermoso ha decisamente conquistato il grande pubblico televisivo ed i fan della soap per la sua semplicità accompagnata da una schiettezza senza precedenti. La giovane compaesana di Trini, pecca però in quanto a gusti, dunque non sembra essere la persona più adatta per organizzare il suo matrimonio.

Sebbene i domestici siano in grande fermento per le imminenti nozze della loro amica e coinquilina, a casa Palacios cresce la preoccupazione in merito a certe sorprendenti decisioni di Lolita, circa ad esempio il menu delle nozze o i vestiti da indossare. Insomma, ancora una volta Ramon teme che le scelte della futura nuora potranno creare qualche imbarazzo tra amici e vicini.

Nel frattempo Marcelina sarà al settimo cielo per l’arrivo ad Acacias del suo grande amore, Jacinto, il cugino di Casilda. Ancora una volta la domestica non riuscirà a trovare il coraggio per esternare i suoi sentimenti, così si darà il via ad una serie di fraintendimenti, che vivacizzeranno non poco il sequel della narrazione.

Flora si accorge che il fratello è in crescenti difficoltà, ma stavolta deciderà di condividere questo segreto con l’amata cognata oppure cercherà di aiutare il fratello non rivelando a nessuno la verità? Dopo aver appreso dei piani matrimoniali di Samuel e Lucia, il priore rimarrà senza parole, dunque inizierà a meditare vendetta.