Una Vita, anticipazioni spagnole: Felicia minaccia Maite affinché non frequenti sua figlia

Proseguono le anticipazioni sulla telenovela spagnola Una Vita, le cui puntate sono trasmesse in prima tv sul canale televisivo Canale 5, dal lunedì al sabato, dalle ore 14,10. Gli spoiler spagnoli ci svelano nuove vicende in anticipo rispetto alla messa in onda delle puntate sulla rete Mediaset. Marcia riesce ad avere un po’ di libertà da Santiago. Più tardi, quando s’incontrano nuovamente, Marcia inizia a litigare con Santiago, ma alla fine entrambi finiscono per capirsi e perdonarsi.

Felicia, la madre di Camino va nello studio di Maite per parlare con lei, tuttavia, avviene una forte discussione su Camino. Felicia accusa Maite di approfittare di Camino, ma la pittrice risponde apertamente di amarla. Quando Camino si prepara per uscire, Felicia, sua madre glielo impedisce.

Felicia non vuole che sua figlia continui a vedere Maite. Il proprietario del Nuovo Novecento affida a Emilio l’incarico di controllare Camino seguendola ovunque. Felipe continua ad avere dubbi sul suo rapporto con la fidanzata, Genoveva, quindi decide di indagare sulla morte di Ursula mentre Genoveva si sente offesa da questo gesto.

Felipe si ferma a pensare se qualche comportamento di Ursula abbia potuto rivelare qualcosa sulla sua morte, quindi va nel cestino dove ha gettato una lettera, però, qualcuno ha svuotato il cestino. Jose e suo figlio Julio si incontrano alla pensione, dove alloggia il giovane. Quando arriva Jose lo sente cantare una canzone che gli aveva insegnato sua madre da bambino, a questo punto Jose si emoziona.

Jose e Julio parlano anche per rappacificarsi. Quando Jose viene a sapere che Julio sta pensando di partire, cerca di convincerlo a rimanere ancora qualche giorno ad Acacias. Nel frattempo, Cinta, la figlia di Jose parla con suo padre del suo nuovo fratello. Entrambi si mettono d’accordo sul non far sapere nulla a Bellita. Jose è molto grato a Cinta perché non ha detto a Bellita tutta la verità.