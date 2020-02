Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe racconta a Ramon i suoi dubbi su Genoveva

Le anticipazioni spagnole della telenovela Una Vita ci fanno scoprire vicende nuove, ancora inedite. Le puntate della soap opera le possiamo seguire su Canale 5, rete Mediaset, da lunedì a sabato dalle ore 14,10. Leggiamo cosa ci svelano gli spoiler spagnoli Una Vita. Felipe e Marcia si scambiano un saluto, dicendosi addio. Felipe confessa a Ramon di avere dei dubbi su Genoveva, la sua fidanzata.

Nel frattempo, il commissario Mendez sorprende Santiago e Genoveva insieme, mentre lui le confessa di avere un sospetto sull’omicidio di Ursula. Jose, invece, non è ancora pronto a confessare a sua moglie Bellita la verità su suo figlio Julio. Jose, prima di parlare con Bellita, chiede un sostegno a sua figlia Cinta. Vuole impedire a sua moglie di uscire, per non farle sapere da altre persone questo pettegolezzo che circola nel quartiere.

Ramon, che vede cosa sta attraversando Jose con suo figlio Julio, parla con lui e gli consiglia di assicurarsi che Julio sia davvero suo figlio, prima di rivelarlo a Bellita. Felicia non riesce a stare serena, e cerca di accusare qualcuno, si accanisce contro Liberto, reo di essere responsabile di ciò che è accaduto tra sua figlia Camino e Maite, la pittrice. Liberto impedisce a Rosina di dire ai vicini ciò che ha scoperto su Maite e Camino.

Le ragazze, che sono molto innamorate, si chiedono cosa succederà adesso tra di loro, nella loro relazione. Durante un litigio con Felicia, Camino affronta sua madre e gli confessa che era uscita con Maite. Camino si comporta in maniera differente con suo fratello Emilio, infatti, gli dice chiaramente che ha una relazione d’amore con la pittrice Maite.

Un ragazzo vuole fidanzarsi con Camino, ma lei dice a sua madre che è innamorata di Maite. In seguito, Felicia denuncia Maite alle autorità e lei sarà arrestata. Nel frattempo, il commissario Mendez comunica che Andrade vuole parlare con Marcia. Santiago, invece, rifiuta di far incontrare sua moglie con Andrade. Questa decisione di Santiago provoca un litigio con Marcia.