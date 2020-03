Una Vita, anticipazioni spagnole: Donna Rosina e Liberto diventano domestici

Cosa ne pensa l’autore

Thaira Momesso - Donna Rosina è uno di quei personaggi che si caccia sempre nei guai, si è visto anche quella volta che voleva rifarsi la faccia e per poco non moriva sotto i ferri del chirurgo. Quindi non mi stupisco del fatto che sia finita accidentalmente nella rete dei terroristi che volevano uccidere la figlia del re di Spagna. E' un personaggio divertente non si può non amarlo.