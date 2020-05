Una Vita, anticipazioni spagnole: Telmo si scaglia contro Eduardo per amore di Lucia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che molto presto la tensione tra Telmo Martinez e Eduardo Torralba salirà al punto tale che i due arriveranno a scontrarsi fisicamente. Tutto avrà inizio quando Lucia Alvarado non ce la farà a reprimere il suo amore per Telmo e deciderà di tradire il violento Eduardo, iniziando una relazione extraconiugale con il Martinez. Sarà allora che la Alvarado deciderà di rivelare al suo amore di sempre che in realtà Mateo è suo figlio.

Ormai al corrente della verità su Mateo, Telmo chiederà a Lucia di fuggire insieme a lui e al bambino lontano da Acacias. Ovviamente questa sarà ben felice di accettare la proposta del suo amato, anche perché il suo matrimonio con Eduardo era diventato per lei ormai una gabbia. Purtroppo il destino avrà in serbo per la donna un’amara sorpresa.

Anticipazioni Una Vita: Lucia e Ursula preparano la fuga di Telmo e Mateo, ma…

Di lì a poco la Alvarado scoprirà di essere affetta da un tumore ai polmoni e che le resta ancora poco da vivere. Tutto questo la obbligherà a rivedere i suoi piani: Lucia non se la sentirà più di scappare insieme a Telmo, ma al tempo stesso riterrà più conveniente far crescere Mateo insieme al suo padre naturale e lontano dal suo violento marito. Con l’aiuto di Ursula Dicenta, Lucia organizzerà quindi un piano per permettere a Telmo e Mateo di fuggire dal quartiere senza che Eduardo se ne accorga.

Sarà così che un pomeriggio Telmo si recherà nel luogo prestabilito certo di stare per iniziare una nuova vita accanto alla sua amata, ma nella carrozza con lui saliranno solo Ursula e il bambino. Insospettitosi, il Martinez dopo un po’ farà fermare la carrozza e ritornerà ad Acacias. Così non avrà modo di leggere la lettera in cui Lucia gli rivelava di essere prossima alla morte e lo pregava di prendersi cura di loro figlio. Dopo di ciò, la situazione si farà ancora più ingarbugliata. Infatti, Lucia si rifiuterà di rivelare la verità all’uomo, dicendo di voler restare con il marito. Quest’ultimo, invece, sarà sempre più infastidito dall’intromissione del Martinez, tanto da considerarlo una minaccia per il suo matrimonio.

Ancora all’oscuro della malattia della sua amata, il Martinez si preoccuperà molto quando la vedrà avere un malore in strada. Si recherà quindi a casa del Torralba per chiedere spiegazioni ad Ursula. Il dialogo tra i due verrà però sentito da Eduardo, che verrà così a sapere del tradimento della moglie. A quel punto il Torralba inizierà ad insultare Lucia, e Telmo vedendo la sua amata etichettata con termini poco lusinghieri finirà per perdere la pazienza. Telmo inizierà così a colpire Eduardo e sarà solo per l’intervento di Ursula che non andrà fino in fondo. Quanto successo porterà però l’ex istruttrice a prendere un’importante decisione. Quale? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.