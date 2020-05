Una Vita, anticipazioni dall’3 all’8 maggio: Don Ramon torna nel quartiere. Telmo scopre l’esistenza di Mateo

Inizia una nuova settimana, nel quartiere di Calle Acacias, scenario che racconta le vite dei protagonisti di “Una Vita“, la soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10, con una puntata inedita la domenica pomeriggio. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da domenica 3 a venerdì 8 maggio.

Don Ramon è uscito dalla prigione e il suo ritorno nel quartiere non è per niente facile. Un giorno, Don Felipe si reca nella bottega gestita da Lolita e Antonito e accusa Don Ramon di essere un assassino. Il giovane Palacios prende subito le difese del padre, così finisce per litigare con l’avvocato, solo l’intervento di Lolita riesce a placare gli animi. Uscito dalla bottega, però, l’Alvarez Hermoso incontra Donna Susana e Donna Felicia e chiede alle due di isolare Don Ramon.

Telmo ritorna nel quartiere e si scoprirà che l’ex sacerdote ha tenuto, in questi anni, un buon rapporto con Ursula, la quale, infatti, tramite delle lettere gli ha raccontato tutto quello che accadeva nel quartiere. La donna, però, ha nascosto all’ex sacerdote sia l’esistenza di Mateo sia del marito di Lucia, il dispotico Eduardo Torralba.

Dopo un inizio un po’ tormentato, i coniugi Dominguez riescono ad adattarsi alla vita del quartiere di Calle Acacias. Un giorno ricevono la visita inaspettata della figlia Cinta, la quale rivela di aver lasciato il collegio, dove studiava, a causa di una strana forma di epidemia influenzale e per questo motivo dovrà rimanere nel quartiere.

A distanza di dieci anni, Lucia e Telmo s’incontrano di nuovo. La giovane donna chiede scusa all’ex sacerdote per non avergli creduto riguardo al furto dell’eredità dei Marchesi di Valmez, e lo invita a lasciarla stare poichè ora è sposata con Eduardo. Poco dopo Telmo e Eduardo s’incontrano per la prima volta. Poco più tardi, Telmo incontra anche Samuel che gli rivela di aver sposato Genoveva e di essere molto felice con lei e che vorrebbe in futuro che diventassero amici.

La domestica dei Dominguez nota che c’è qualcosa di strano in Cinta e capisce subito che la giovane ragazza sta nascondendo qualcosa ai suoi genitori. Intanto Donna Susana e Donna Felicia continuano a trattare Genoveva in malo modo e a sparlare di lei, giudicandola “una donna dai facili costumi”.

Donna Rosina e Liberto vengono a conoscenza che la cellula terroristica che li stava cercando è stata definitivamente smantellata, così i due possono tornare a vestire i panni dei signori come un tempo. Donna Rosina riceve, inoltre, un’onorificenza dalla casa reale e decide di mostrarla a tutto il quartiere. Intanto Samuel stanco delle cattive voci che circolano nel quartiere nei confronti di sua moglie Genoveva, pensa a un modo per sistemare la situazione.