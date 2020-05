Una Vita, anticipazioni spagnole: Samuel e Genoveva mettono nei guai Liberto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che molto presto Samuel e Genoveva saranno fonte di guai per il povero Liberto. Come vedremo all’origine di tutto ci sarà il misterioso passato della moglie dell’Alday, che scopriremo essere stata una prostituta. Nonostante fatichino a farsi accettare dagli altri inquilini di Acacias, la coppia vive una vita tranquilla e felice. Le cose sono però destinate a cambiare molto presto.

Genoveva è fuggita infatti dal suo protettore senza che nessuno abbia pagato il suo riscato e questo la obbliga a vivere perennemente nascosta. Purtroppo, un uomo appartenente al suo passato rintraccerá la Salmeron e comincerà a ricattarla: il suo nome è Ariza. Ma adesso scopriamo cosa hanno in serbo per noi le nuove vicende della soap di Canale 5.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva e Samuel sono ricattati da Ariza

Ariza minaccerá Genoveva di far sapere al suo vecchio protettore Cristobal Cabrera dove si nasconde se lei non ubbidirà a tutti i suoi ordini. È per assecondare Arisa, che Samuel e Genoveva si impegnano a convincere il senatore Ojda Tapia ad entrare in affari con lui, procurandogli i permessi per aprire una miniera di ferro in Marocco. Fortunatamente per i due, Tapia deciderà di prendere parte alla redditizia operazione.

Alla fine Ariza si volatizzerá ed il politico pretenderà che siano proprio Genoveva e Samuel a risarcirlo delle 3 mila pesetas che il suo socio gli doveva. Trovandosi con le spalle al muro, Samuel sarà costretto a chiedere un prestito a Liberto, che nonostante l’iniziale titubanza deciderá di non voltare le spalle all’amico. Il denaro per Samuel verrà però sottratto dal Seler dal conto di sua moglie Rosina.

Accortasi dell’ammanco, Rosina se la prenderà con Liberto accusandolo di aver impiegato il denaro in una relazione clandestina. A quel punto, il Seler sarà costretto raccontare la verità. La situazione si complicherà ulteriormente, quando il commissario Mendez preleverà l’uomo per interrogarlo, sospettando che sia immischiato in qualche losco traffico insieme al pericoloso Ariza. Riuscirà il marito di Rosina a dimostrare la sua innocenza? Per saperlo non resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.