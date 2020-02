Una Vita, anticipazioni spagnole: Telmo incastrato da Espineira, Lucia lascia Acacias

Telmo Martinez e Lucia Alvarado continueranno ad essere i protagonisti assoluti del sequel della narrazione della soap opera spagnola “Una Vita“, la telenovela di Canale 5 che da anni registra un successo di ascolti. Le anticipazioni delle puntate spagnole rivelano che il parroco di Acacias finirà vittima di un assurdo piano escogitato da Espineira e da padre Bartolomè.

I prossimi appuntamenti con Una Vita si preannunciano ricchi di colpi di scena, tra i tanti l’addio di Telmo ad Acacias, dopo il tradimento subito da Padre Bartolomé. Dopo il rifiuto della Alvarado di sposare Samuel Alday, i telespettatori e fan della soap assisteranno ad un altro colpo di scena, cioè quello dell’abbandono del clero da parte di Telmo.

Telmo incastrato, Lucia fugge via

Il parroco, infatti, interromperà il matrimonio di Lucia e Samuel sul più bello, quindi la Alvarado deciderà di non sposare il gioielliere, per gettarsi invece nelle braccia del Martinez. I pettegolezzi riempiranno il ricco quartiere residenziale, ancor più quando Telmo e Lucia annunceranno le loro nozze.

Dopo tanto penare finalmente i due protagonisti assoluti di Acacias 38 potranno vivere serenamente la loro relazione e coronare il loro sogno di vivere insieme. La Alvarado si fida a tal punto di Telmo che gli affiderà tutti i suoi beni, ereditati dai genitori naturali, i Marchesi di Valmez. Gli spoiler spagnoli però annunciano che proprio in seguito a questa decisione, Telmo sarà accusato di furto.

La cugina di Celia deciderà insieme a Telmo di creare una fondazione con scopi benefici. Ursula assisterà ad un incontro tra Espineira ed il suo datore di lavoro, durante il quale i due si abbracceranno. Perché? Questa cosa susciterà nella domestica non pochi dubbi sulla sincerità di Telmo. Poco dopo Padre Bartolomè rivelerà che l’eredità di Lucia è scomparsa nel nulla.

Il primo ad essere sospettato è naturalmente Telmo Martinez, ancor più in seguito al ritrovamento da parte della Dicenta di alcuni documenti compromettenti. Ma le cose non sono come appaiono, infatti padre Bartolomé e Lucia andranno in banca per scoprire la verità e faranno una scoperta sconcertante. In realtà sono stati traditi da Telmo. Delusa dal comportamento di Telmo, Lucia decide di lasciare Acacias.