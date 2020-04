Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva sviene dopo aver letto la lettera di Santiago

Le anticipazioni spagnole della telenovela Una Vita ci fanno scoprire vicende nuove, ancora inedite. Le puntate della soap opera le possiamo seguire su Canale 5, rete Mediaset, da lunedì a sabato dalle ore 14,10. Leggiamo cosa ci svelano gli spoiler spagnoli Una Vita. Genoveva riesce a uscire di prigione e va nel quartiere Acacias senza nascondersi. Felipe la riceve consegnandole la lettera che Santiago gli ha inviato. Nel frattempo, Susana e Felicia commentano il concerto a cui ha partecipato Felicia.

Quando meno se lo aspettano, Marcos compare nel quartiere e non lo fa da solo, ma con una donna. Felicia inizia a essere molto gelosa non appena li vede presentarsi insieme. Jose cenerà con pietanze di origine americane, infatti, Alodia ha deciso di preparare un menu speciale per cercare di sbarazzarsi dell’idea del viaggio in America. Tuttavia il piano non ha molto successo perché sia Julio che Jose adorano quel cibo.

Dato che le cose non sono andate come previsto, Bellita escogita un nuovo piano. Pensa che Jose rifiuterà il viaggio quando inizierà a fare lezioni di inglese, ma con sua sorpresa il piano non funziona neanche. Intanto, i clienti continuano a lamentarsi dei servizi della pensione. Rosina lo dice a Fabiana e lei inizia a sospettare che ci sia qualcosa dietro il comportamento di Servando in materia di guasti. Inoltre Ramón racconta alla sua famiglia la sua intenzione di entrare nel mondo della politica.

Genoveva rimane incosciente e sviene dopo aver letto la lettera di Santiago e la controversia con suo marito. Tutti vanno ad aiutarla, anche Felipe. Viene trasferita in ospedale e la sua prima diagnosi è positiva, anche se a volte inizia ad avere crisi.

A casa Domínguez, Bellita non ha altra scelta che suonare insieme a Jose, che è ancora entusiasta della cultura americana. Inoltre, hanno già una data di partenza del viaggio. Casilda riceve di nuovo un altro telegramma inquietante. Fabiana scopre le trappole di Servando, è stufo dei suoi soci e degli sfortunati commenti di Rosina sulla sua pensione.