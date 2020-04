Una Vita, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Don Ramon inizia a sospettare di Donna Celia

“Una Vita“ è la soap opera che racconta la vita degli abitanti di un quartiere spagnolo, chiamato Calle Acacias, in particolar modo dei condomini del civico 38. In questa nuova settimana le puntate andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile.

Alla polizia arriva una lettera scritta da Batan, il quale rivela che tenterà il suicidio dopo aver ricevuto dei ricatti da parte di Telmo, durante il sacramento della confessione. Lucia crede all’innocenza del futuro marito ma nel quartiere tutti dubitano delle parole dell’ex sacerdote, in particolar modo Donna Susana.

L’atteggiamento ossessivo di Donna Celia nei confronti di Milagros, inizia a irritare sempre di più Don Ramon. Un giorno, l’uomo decide di entrare nella camera dov’è morta Donna Trini e scopre un cuscino bianco sporco di sangue e inizia a pensare a cosa sia successo quel terribile giorno. Intanto Don Felipe invita Donna Celia a prendere le distanze da Milagros.

Padre Bartolome, dopo aver saputo che Telmo ha la procura legale della fondazione di Lucia, lo invita a firmare un documento e lo nasconde nella scrivania dell’ex sacerdote. Telmo e Lucia incuranti delle trame mosse dal sacerdote, continuano a preparare il loro matrimonio, mentre Inigo e Tito decidono di partecipare a un combattimento per rimediare qualche soldo. Il pasticciere, però, chiede all’amico di non raccontare nulla n’è a Leonor n’è tanto meno a Flora.

Don Ramon decide di partire per Parigi insieme alla piccola Milagros, facendo arrabbiare Donna Celia. Intanto Lucia scopre che il documento che ha firmato Telmo, ha permesso che tutta la sua eredità sia finita nel conto dell’Ordine del Cristo Giacente. Dopo aver scoperto questa cosa, Lucia decide di lasciare il quartiere e di troncare ogni rapporto con Telmo, nonostante Ursula la inviti a parlare con il suo promesso sposo. Intanto Samuel e il Priore Espineira sono molto felici per aver imbrogliato Telmo, mentre Tito con l’aiuto di Inigo finge di sentirsi male durante il combattimento.

Il piano messo in atto da Inigo e Tito per imbrogliare Andres va a buon fine. Così Leonor, Inigo, Tito e Flora decidono di lasciare il quartiere per sempre e di rifarsi una vita in Portogallo. I quattro, prima di partire decidono di salutare Liberto e Donna Rosina prima di lasciarsi alle spalle utto quello che è successo nel quartiere.