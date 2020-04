Una Vita, anticipazioni spagnole: Antoñito e Lolita cadono nella trappola di Genoveva e diventano poveri

Le puntate della telenovela Una Vita sono trasmesse su Canale 5, dal lunedì al sabato, dalle ore 14,10. Gli spoiler spagnoli ci svelano nuove sorprendenti novità. Lolita ed Antoñito vivranno un periodo difficile. Infatti, il giovane Palacios investirà soldi nella Banca Americana di Spagna del marito di Genoveva Salmeron, e poi perderà tutto il denaro. Ramón formalizzerà la sua relazione con Carmen che, però, non verrà ben accolta nel quartiere.

Genoveva, la moglie del defunto Samuel Alday, si coalizzerà con Ursula Dicenta per vendicare la morte del marito. Secondo lei, Samuel non sarebbe morto se i benestanti del quartiere Acacias, avessero elargito il prestito da lui chiesto per saldare il debito con il terribile Cristobal, protettore della donna. Samuel, infatti, ha lasciato alle sue spalle l’ex amata Lucia e sposerà la bellissima quanto attraente Genoveva Salmeron, ex prostituta. Dopo la morte di Samuel, Genoveva sposerà il ricco banchiere americano Alfredo Bryce, una persona importante e molto potente, in grado di difenderla dagli scagnozzi di Cristobal.

Alfredo con l’aiuto della moglie, tenterà di spingere i Palacios, come gli altri benestanti di Acacias, a fare investimenti nella Banca Americana di Spagna. Questo per fargli perdere soldi e risparmi e, perciò, ridurli in miseria. Milagros, la piccola del Palacios e della defunta Trini, scomparirà. Alfredo, approfittando di questa situazione di sofferenza in casa Palacios, tenta di convincerli a investire. Il Palacios, tuttavia, non se la sentirà ma, le cose muteranno all’improvviso quando alla sua porta si presenterà Genoveva che dirà di aver trovato Milagros.

Ramon, felice per aver ritrovato sua figlia, organizzerà un festeggiamento per ufficializzare la sua promessa di matrimonio con Carmen Sanjurio. In seguito, Milagros partirà per Parigi, per congiungersi alla sorella Maria Luisa e al cognato Victor. Carmen e Ramón, poi, stabiliranno di andare da fidanzati ufficiali, ad una serata cui saranno presenti ospiti rinomati. La Sanjurio cercherà di unirsi alle invitate ma la guarderanno in mal modo perché lei era una domestica. Carmen, invece, non si lascerà abbattere e interverrà d’intento in una loro conversazione, mostrando tutta la sua cultura.

Nel frattempo, Antonito confesserà a suo padre di volere il brevetto delle macchinette da caffè per ottenere i soldi da investire in banca. Ramon lo rimprovera. Sfruttando l’assenza di Lolita, Genoveva seduce il giovane Palacios, e lo convince a investire nella banca del marito Alfredo. Antoñito applicherà le obbligatorie firme sui documenti presentati da Bryce per poi fare una triste scoperta: non ha il denaro necessario per investire. A questo punto è in debito con Alfredo. Poco dopo, giungerà una notizia tremenda, la Banca Americana è fallita. Tutti quelli che hanno investito hanno perso tutto il denaro.