Una Vita, anticipazioni spagnole: Donna Susana e Donna Rosina contro Genoveva

Tra poco le trame della soap opera “Una Vita” subiranno un salto temporale di dieci anni e arriverà qualche nuovo personaggio a movimentare la vita del quartiere di Calle Acacias. Tra le new entry ci sarà Genoveva che a quanto pare diventerà la moglie di Samuel Alday. Questa ragazza non sarà accettata bene nel quartiere, in particolar modo da Donna Susana, la quale, cercherà in tutti i modi di far presente alle vicine che la sposa di Samuel Alday è una ragazza molto rozza.

Samuel, in cuor suo, cercherà in tutti i modi di aiutare la moglie, riferendo alla sarta, ormai andata in pensione, che i modi della ragazza così spontanei sono dati dal fatto che ha vissuto per molto tempo in Francia, con una famiglia molto nobile del luogo. Tale rivelazione, però, non farà breccia nel cuore della donna, che non cambierà il suo parere. Infatti, Donna Susana farà presente il suo punto di vista nei confronti della nuova arrivata, sia a Donna Rosina sia a Donna Felicia, proprietaria de “Il Secolo XX”, il nuovo ristorante aperto al posto de “La Deliciosa”.

L’ex sarta, infatti, deciderà di sabotare la merenda organizzata da Genoveva, per presensentarsi al quartiere e cercare di fare nuove amicizie, invitando sia Donna Rosina sia Donna Felicia a non presentarsi all’evento. Anche Lucia e Lolita seguiranno la volontà delle vicine. Tale decisione lascerà l’amaro in bocca alla signora Alday che però sarà consolata dal marito.

Nonostante il primo tentativo andato male per farsi conoscere nel quartiere, Genoveva deciderà di pensare a un piano per diventare amica di Donna Susana. La giovane Salmeron chiederà all’ex sarta di accompagnarla in una sartoria per commissionare degli abiti adatti alla sua posizione sociale. Donna Rosina si offrirà di accompagnare le due donne e quest’atteggiamento farà si che anche le altre vicine cambino il loro parere nei confronti della nuova arrivata.

Tutto sembrerà andare bene, ma purtroppo succederà qualcosa che farà cambiare completamente opinione a tutto il quartiere. Una sera, infatti, Genoveva si dimenticherà di chiudere le tende delle finestre che danno sul quartiere e tutti vedranno lei e Samuel Alday in atteggiamenti intimi. Ovviamente, Donna Susana sarà presente alla scena e griderà allo scandalo e grazie ai suoi discorsi molto ottusi, tutti finiranno per isolare nuovamente la ragazza.

Genoveva passerà molti giorni isolata dal resto del quartiere e stanca della situazione, inizierà a bere più del dovuto. Durante una sera in compagnia di Samuel deciderà di aprire le finestre e di ballare in lingerie davanti a tutti. La ragazza, con una bottiglia in mano, si sporgerà un po’ troppo dal balcone e per sbaglio le cadrà di mano la bottiglia, ferendo così Donna Rosina a un braccio.

Donna Rosina, con l’aiuto di Donna Susana, si recherà al commissariato per denunciare Genoveva per aggressione, incuranti del fatto che è stato solamente un incidente. Samuel cercherà in tutti i modi di evitare alla moglie di finire in carcere, ma sarà tutto fiato sprecato perchè la donna passerà una notte in prigione.