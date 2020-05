Una Vita, anticipazioni spagnole: Cintia espulsa dal collegio, Ramon rischia la vita

Gli spoiler spagnoli della popolare soap opera Una Vita – in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14,10 su Canale 5 – annunciano che accadranno nuovi colpi di scena nel tranquillo quartiere residenziale di Acacias, dove Telmo cercherà un nuovo confronto con Lucia per conoscere la verità su Mateo, mentre i Dominguez faranno una scoperta clamorosa sulla figlia Cintia.

L’ex sacerdote ha da giorni dei sospetti che il figlio di Lucia sia anche suo figlio, ma ovviamente non può confermarli. Nelle more di ottenere delle prove certe e parlare con la Alvarado, Telmo si confiderà con la Dicenta. Eduardo scopre che il Martinez è sempre ancora molto presente nella vita della moglie, avvicinandola spesso, così darà un nuovo avvertimento a Lucia, terrorizzandola.

I Dominguez scoprono la verità su Cintia

Nel frattempo la moglie di Samuel Alday metterà in atto i consigli della sua fidata domestica, cercando di farsi ben volere da Rosina e Susana. I Dominguez torneranno finalmente ad Acacias, dopo che la loro casa è stata bonificata dagli spiriti maligni. Nel frattempo Cinta si ritrova sempre più spesso a parlare con le domestiche, insospettendo Arantxa, che cerca di venire a capo di questa storia. Lucia e Telmo si incontreranno ancora per parlare di Mateo.

La ricca ereditiera negherà a Telmo la paternità del piccolo. Durante il loro incontro arriva Eduardo, il marito di Lucia, che prenderà a calci l’ex sacerdote. Stanca e demoralizzata dalle pressioni circostanti, la Alvarado avrà un momento di smarrimento, durante il quale svelerà a Ursula la verità sulla paternità di Mateo.

Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita svelano inoltre che Bellita inviterà le signore di Acacias a casa sua per evitare di rimanere sola a casa; nonostante le rassicurazioni la donna teme che il fantasma giri ancora per casa. Cinta sarà scoperta dalla mamma, mentre tenterà di uscire di casa in punta di piedi la notte.

La ragazza ha nascosto tante cose ai genitori. Cinta continuerà a mentire ai suoi genitori ed uscire di casa di nascosto. L’unica ad accorgersi dell’inganno della ragazza sarà la domestica di casa Dominquez, che la rimprovererà. Le cose si fanno sempre più preoccupanti e misteriose poiché la cameriera scoprirà che la ragazza sta frequentando un uomo.

Ursula chiederà al Martinez di non cercare più né Lucia né Mateo, ma soprattutto lo invita ad andare via da Acacias. Per far colpo sui suoi vicini la moglie di Samuel, Genoveva, organizzerà uno spettacolo nella sua dimora. I vicini non la prenderanno bene, ancor di più quando accidentalmente a Genoveva scapperà una bottiglia dalle mani mentre sarà in balcone, quindi cadendo, colpirà Rosina.

Genoveva sarà arrestata, mentre Samuel si scuserà per l’accaduto con Rosina e Liberto. Finalmente Cinta farà una confessione ad Arantxa, cioè quella che vuole fare l’artista come la madre. La ragazza ha abbandonato il collegio senza dire niente ai genitori, quindi cercherà di intercettare in tutti i modi le lettere che arrivano dal preside della sua scuola.

Ma suo padre riuscirà a leggerne una.Ramón cercherà un chiarimento con Felipe, ma il giovane avvocato lo minaccerà con le forbici.Nel frattempo, Bellita e José scopriranno che la figlia è stata espulsa dal collegio, quindi cercheranno di correre ai ripari cercando un fidanzato per la figlia.