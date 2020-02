Una Vita, anticipazioni puntata 6 febbraio: Lucia continua a pensare a Telmo

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama della puntata di giovedì 6 febbraio 2020, in onda sulla rete Mediaset di Canale 5 al consueto orario delle 14.10 circa. In questo episodio vedremo Trini e Ramon riappacificarsi con Lolita, la quale deciderà di essere accompagnata all’altare da Servante. Intanto Samuel incaricherà Carmen di scoprire che cosa tormenta Lucia.

A sorpresa, Celia comunica a Trini e Lucia di aspettare un bambino, ma chiede alle due di non raccontare niente fino a che Felipe, fuori per lavoro, non avrà fatto ritorno ad Acacias. Lolita fa finalmente pace con Trini e Ramon dopo alcune piccole incomprensioni sorte a causa dell’organizzazione del matrimonio. La Casado chiede poi a Servante di accompagnarla all’altare, il quale è ben felice di accettare la proposta dell’amica.

Una Vita: Samuel vuole servirsi di Guillermo per allontanare Telmo da Lucia

Grazie ai consigli di Celia, Samuel si prepara a riconquistare Lucia, anche se i pensurieri della giovane continuano ad essere rivolti a Telmo, tanto da portarla a sognare di passare il resto della sua vita accanto a lui. Nel frattempo, Samuel si sta servendo di Fra Guillermo, la guida spirituale di Telmo, per tenere lontano il sacerdote dalla giovane.

Successivamente vedremo Celia in pena per Lucia. La Alvarez Hermoso ha infatti compreso che c’è qualcosa che sta facendo soffrire sua cugina. La donna vorrebbe chiederle cosa le sta succedendo, ma teme che facendo così Lucia finisca per chiudersi ancora in sè stessa. Come se non bastasse, anche Samuel si è accorto dello stato di malessere di Lucia ed ha chiesto a Carmen di scoprirne il perché. Che finisca per scoprire che la Alvarado è in pena per Telmo?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni di Una Vita finisce qui. Ricordiamo ai telespettatori che le vicende di Acacias 38 vanno in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì a partire dalle 14.10, mentre il sabato la soap non va in onda, per poi riprendere la domenica alle 14.30 circa. Inoltre per chi volesse, è possibile rivedere tutti gli episodi sul sito o l’app di Mediaset Play.