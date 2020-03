Una Vita, anticipazioni puntata 27 marzo 2020: Samuel costretto da Batan ad uccidere un uomo

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a rivelarci la trama dell’episodio di venerdì 27 marzo 2020, in onda su Canale 5 alle 14.10. In questo nuovo appuntamento con le vicende di Acacias 38 vedremo Samuel obbligato da Batan a minacciare, o ad assassinare un suo debitore. Solamente così l’Alday potrá ripagare il suo debito e aver salva la vita. Ma, adesso scopriamo in dettaglio che cosa ci riserva questa nuova puntata della soap spagnola.

Dopo aver visto saltato il suo matrimonio con Lucia ed aver perso così ogni possibilità di saldare il suo debito con Batan, Samuel ha promesso odio eterno alla sua ex fidanzata. Rassegnatosi a dover pagare con la vita per la sua inadempienza, l’Alday si prepara a ricevere l’inesorabile vendetta dell’usuraio.

Anticipazioni Una Vita: l’Alday non ha scelta, cosa nasconde Servante?

Il destino vuole però che non sia ancora arrivata la sua ora. Infatti, Batan propone all’Alday di iniziare a lavorare per lui: egli dovrà spaventare o addirittura uccidere i clienti inadempienti, qualora lui glielo ordinasse. Solo in questo modo potrà pareggiare i suoi conti con lui e non incorrerà nella sua vendetta. Il fratello di Diego accetta a condizione che sia la sua ultima missione. Ma sarà veramente così?

Intanto che Samuel si appresta ad uccidere un uomo per compiacere Batan, Fulgencia è fuggita da Acacias, dopo che Celia l’ha terrorizzata. La donna si è diretta in una cittadina sperduta e ci resterà finché Ramon e Felipe non la troveranno. Immediatamente i due le chiederanno il motivo del suo allontanamento? Che Fulgencia finisca per rivelare loro la sua brutta esperienza con Celia?

I misteri non sono certo finiti qui: Servante custodisce molto gelosamente un cofanetto, che sembra contenere qualcosa di molto caro a lui. Cosa sarà mai? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.