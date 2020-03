Una Vita, anticipazioni puntata 26 marzo 2020: Lucia e Telmo sul punto di sconfiggere Espineira!

Le anticipazioni di Una Vita si fanno sempre più entusiasmanti. Nel corso della puntata di giovedì 26 marzo 2020, in onda su Canale 5 alle 14.10, vedremo Fra Bartolomè mettersi alla ricerca di informazioni per sconfiggere una volta per tutte Espineira. Il frate, amico del defunto Fra Guillermo e di Telmo, è stato infatti incaricato da quest’ultimo e da Lucia. Ma, adesso scopriamo assieme meglio che cosa ci riserva la trama di questo nuovo episodio della soap spagnola.

Dopo essere state pesantemente minacciati e insultati da Samuel alla loro festa di fidanzamento, Lucia e Telmo hanno compreso che non verranno mai lasciati in pace dall’Alday, e che, come lui, anche Espineira continuerà a tormentarli senza pietà. Cosa fare allora per essere finalmente felici?

Anticipazioni Una Vita: Frate Bartolomè scopre un documento su Espineira

Per essere finalmente liberi di vivere il loro amore, i due pensano quindi che sia meglio che i loro nemici siano allontanati per sempre da Acacias. È per questo che Telmo ha suggerito alla sua fidanzata di farsi aiutare da Frate Bartolomè, un amico di Guillermo e suo, che l’ha assistito quando il suo mentore è stato ucciso. Lucia accetta la proposta di Telmo ed è così che Bartolomè scende in campo, per incastrare il perfido Espineira.

Ben presto, Bartolomè dimostra che Telmo e Lucia non hanno sbagliato a riporre loro fiducia in lui. Infatti, dopo aver attentamente indagato, il buon frate riesce a trovare alcuni documenti compromettenti sul conto di Espineira. Lucia e Martinez hanno adesso un arma con sconfiggere definitivamente il priore Espineira, e perciò anche Samuel.

Purtroppo, i due ragazzi non fatto bene i loro conti. Infatti, vedremo che Frate Bartolomè non è la persona che dice di essere! Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro nuovo ed entusiasmante appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.