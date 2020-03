Una Vita, Il Segreto: cambia la programmazione del weekend

A causa dell’emergenza del Coronavirus i palinsesti televisivi hanno subito dei grossi cambiamenti, infatti, gran parte dei programmi d’intrattenimento sono stati sospesi o sostituiti da altri che permettono agli italiani di conoscere in tempo reale quello che sta accadendo nel loro Paese. Questa decisione è stata presa sia dalle reti Rai sia da quelle Mediaset.

A oggi, però, per quanto riguarda i programmi in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su Canale 5, non ci sono stati grossi cambiamenti. Infatti, le soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, saranno trasmesse regolarmente, salvo qualche variazione per quanto riguarda la programmazione del fine settimana.

Iniziamo da sabato 14 marzo, dove andrà in onda come il solito “Beautiful” alle 13:40, poi lo speciale di “Amici” alle 14:10 e infine “Il Segreto” alle 15:35. Non andrà, in onda, invece “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin che per il momento è stato sospeso a causa del coronavirus.

Un’altra variazione sulla messa in onda dei programmi di domenica 15 marzo, su Canale 5, riguarda la soap opera spagnola “Una Vita”, che al contrario, delle precedenti domeniche, dove la durata dell’episodio era maggiore rispetto al solito, questa volta, invece, sarà trasmessa dalle 14:30 alle 15:00.

“Il Segreto”, insieme a “Domenica Live”, non andranno in onda questa domenica, e al suo posto il palinsesto Mediaset ha deciso di trasmettere dei film fino alle 18:45. Dalle 18:45 in poi andrà verrà trasmessa una nuova puntata di “Avanti un altro”, il programma preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Altro cambiamento riguarda sabato 21 marzo, dove “Beautiful” andrà in onda come il solito alle 13:40, mentre non ci sarà l’appuntamento pomeridiano con “Amici”, poiché ci sarà la nuova puntata in prima serata. Lo spazio lasciato vuoto dal talent show di Maria De Filippi, sarà occupato da un film e subito dopo ci sarà una nuova puntata de “Il Segreto” dalle 16:00 alle 16:30.