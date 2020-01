Una Vita, anticipazioni puntata 2 febbraio: Telmo si allontana da Lucia

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per raccontarci la trama della puntata di domenica 2 febbraio 2020, che sarà trasmesso come al solito su Canale 5, a partire dalle ore 14.10 circa. In questo nuovo entusiasmante appuntamento con le vicende di Acacias 38 vedremo Telmo seguire il consiglio del suo padre spirituale, Fra Guillermo, e tenersi lontano da Lucia. Intanto la giovane soffrirà per questa improvvisa freddezza dell’uomo, mentre Antonito e Lolita fisseranno finalmente la data delle loro nozze.

Telmo rivela a Fra Guillermo nella segretezza del vincolo della confessione di essersi baciato con Lucia. A quel punto, il buon vecchio frate invita il suo figlio spirituale a rispettare i suoi voti, dicendogli che non ci potrà mai essere niente tra lui e la Alvarado. Grazie alla vicinanza del suo mentore, Padre Telmo pare aver ritrovato la fede di un tempo e si prefigge di resistere alle tentazioni carnali.

Una Vita: Rosina e Susana mandano a monte l’incontro di Liberto

Ceferino dice a Casilda, che nonostante ciò che ci è stato tra loro, non riesce a cancellare il ricordo della moglie morta, lo stesso tormento ha Casilda nei confronti di suo marito Martin. I due decidono perciò di salutarsi conservando nel cuore un bel ricordo reciproco e promettendosi di ritrovarsi quando entrambi si sentiranno pronti di cominciare una nuova storia d’amore insieme. Con la partenza di Ceferino, Lolita e Antonito sono finalmente liberi di fissare la data del loro matrimonio, che avverrà esattamente tra 4 giorni.

Susana e Rosina scoprono cosa sta combinando Liberto e si presentano nel luogo dell’incontro, al fine di farlo saltare. Convinta dei suoi sentimenti, Lucia si presenterà più volte in chiesa, ma Telmo le farà capire di non volere più vederla.

Sarà in questo scenario, che la Alvarado sentendosi sola e delusa troverà in Samuel una spalla su cui piangere, tanto da riavvicinarsi nuovamente a lui. Che sia la fine della storia d’amore tra Lucia e Telmo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.