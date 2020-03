Una Vita, anticipazioni puntata 19 marzo 2020: Felipe sospetta che Celia sia pazza

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama della puntata di giovedì 19 marzo 2020, in onda su Canale 5 alle 14.10. In questo nuovo entusiasmante appuntamento con le vicende di Acacias 38 vedremo Felipe riprendere fortunatamente conoscenza. Accanto a sé, al posto di Celia troverà però Lucia. La cosa darà molto di pensare all’Alvarez-Hermoso che inizierà a chiedersi se per caso la moglie ha qualcosa che non va, soprattutto a causa del suo comportamento con Milagros.

Con un atto di estremo coraggio, Felipe è riuscito a salvare la vita di Ramon. Il gesto ha avuto però conseguenze tragiche per l’avvocato, che è rimasto ferito gravemente all’addome. Grazie al duro lavoro dei medici e ad un pizzico di fortuna, Felipe è riuscito a superare la fase critica ed a riprendere conoscenza.

Anticipazioni Una Vita: Felipe si risveglia, ma non trova Celia…

Il risveglio di Felipe non è però dei più sereni. Infatti, a vegliare su di lui non trova l’amata moglie Celia, ma bensì Lucia. La mancanza della moglie al suo capezzale, non fa che accrescere i dubbi di Felipe, il quale da tempo si era accorto di qualcosa che andava in lei.

In particolare, ad allarmare Felipe è l’attaccamento morboso che Celia ha per Milagros, la figlia di Ramon e della defunta Trini, di cui ha voluto con forza l’affidamento. Senza aggiungere che Celia non ha mostrato il benché minimo dolore di fronte alla morte di quella che era la sua migliore amica.

Felipe inizia a pensare che Celia abbia qualcosa che non va, e in effetti ha centrato il problema. Gli spoiler di Una Vita ci rivelano infatti che la donna, uscita di senno per la faccenda dell’aborto, non riuscirà a superare la perdita di suo figlio e si legherà in maniera morbosa a Milagros, tanto da costituire un pericolo sia per lei, che per la piccola. Sarà così che gli spoiler ci dicono che molto presto assisteremo ad un nuovo lutto!