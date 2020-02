Una Vita, anticipazioni puntata 11 febbraio: Telmo distrutto dal senso di colpa per l’incidente a Lucia

Le anticipazioni di Una Vita ritornano ad entusiasmarci con il racconto della puntata di martedì 11 febbraio 2020, in onda su Canale 5 dalle 14.10 alle 14.45 circa. In questo nuovo appuntamento con le vicende dei residenti di Acacias vedremo Telmo sentirsi in colpa per l’incidente capitato a Lucia. Accortosi di ciò, Fra Guillermo se ne chiederà il motivo.

Il priore Espineira ha attentato alla vita di Lucia, per appropriarsi della sua eredità. Un suo scagnozzo ha infatti unto di grasso una scalinata, provocando la caduta rovinosa della giovane, mentre questa si accingeva a portare il regalo per il matrimonio di Antonito e Lolita. Lucia é stata poi prontamente soccorsa da Telmo, che l’ha trovata in stato di incoscienza.

Anticipazioni Una Vita: Telmo finisce per rivelare la verità a Fra Guillermo

Per fortuna, nell’agguato Lucia non ha riportato conseguenze gravi, ma Telmo si sente comunque in colpa, perché pensa che sia stato lui con la sua condotta a metterla in questa situazione di pericolo. Resosi conto dello stato d’animo del suo pupillo, Fra Guillermo sospetta che gli stia nascondendo qualcosa, anche perché non si spiega cosa abbia a che fare lui con l’incidente della Alvarado.

Dato che il precedente incontro si è rivelato un successo, alcuni scommettitori propongono a Tito di confrontarsi con un pugile francese. Inigo che ha deciso di fargli da promotore sportivo, si impegna affinché Tito prenda parte all’incontro.

Convinto che dietro all’incidente di Lucia ci sia la mano di Espineira, Telmo decide di confidarsi proprio con Guillermo. Il frate si recherà poi ad affrontare Espineira, per scoprire se i sospetti di Telmo siano fondati, mentre Telmo proverà a convincere Lucia a rinunciare a sposare Samuel. Ce la farà Telmo a sottrarre Lucia dalle grinfie del perfido Alday? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.