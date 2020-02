Una Vita, anticipazioni del 4 febbraio: Lucia combattuta tra Telmo e Samuel

La soap opera spagnola “Una Vita” torna martedì 4 febbraio 2020 alle 14,10 sulla rete ammiraglia Mediaset con un nuovo imperdibile appuntamento, dove il dolore e la paura coesisteranno inseme a sogni infranti e aspettative, nuovi arrivi e tante novità. Grazie agli spoiler si apprende che Fra Guillermo è molto in ansia per padre Telmo, che a sua volta è distrutto per la decisione di Lucia di sposare Samuel Alday.

Il priore Espineira ritornerà ad avere un ruolo chiave nella narrazione del prossimo episodio di Acacias 38. Il prelato, che ha ordito un piano diabolico per appropriarsi dell’ingente patrimonio di Lucia Alvarado – figlia naturale dei Marchesi di Valmez – sarà disposto a tutto pur di sottrarre alla cugina di Celia il ricco patrimonio.

Padre Telmo in crisi spirituale

Padre Telmo sarà sempre più addolorato e preoccupato per la scelta della ricca ereditiera di sposare il giovane gioielliere. La grande bontà della giovane impedisce alla Alvarado di vedere la vera natura del suo futuro sposo, che tutto è tranne che un bravo uomo. Nel frattempo cresce la preoccupazione di fra Guillermo per il suo fraterno amico.

Lucia è combattuta tra mente e cuore; se da un lato non fa che ammirare il bellissimo anello di fidanzamento regalatole da Samuel, dall’altro nel suo cuore e nei suoi pensieri non c’è che un uomo: padre Telmo. Dopo il consenso alle nozze, Samuel si sente ormai sereno perché presto potrà mettere le mani sul patrimonoi della sua futura moglie, così da poter pagare tutti i suoi debitori, primo fra tutti lo strozzino Jimeno Batan.

Nel frattempo Telmo farà di tutto per boicottare il piano del suo superiore, che a sua volta lo aveva mandato ad Acacias per scoraggiare Lucia e convincerla a rinunciare alla sua eredità. Il sacerdote di Acacias è in piena crisi spirituale, ma il suo unico pensiero è quello di salvare Lucia dai piani diabolici di Espineira e non solo.