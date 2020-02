Una Vita, anticipazioni del 3 febbraio: Celia in dolce attesa

Nuovi imperdibili intrecci e colpi di scena saranno al centro del sequel della narrazione della soap opera “Una Vita“, che torna lunedì 3 febbraio 2020 con un nuovo imperdibile appuntamento alle 14,10 circa su Canale 5. Mentre Telmo cercherà in tutti i modi di allontanare Lucia, il matrimonio di Lolita e Antonito porterà finalmente una ventata di distensione ed allegria ad Acacias.

Possiamo dire decisamente addio ai momenti più difficili e cupi che hanno caratterizzato la narrazione della popolare soap opera spagnola negli ultimi mesi. La terribile epidemia che aveva colpito anche gli Alvarez Hermoso è ormai passata, Lolita e Antonito sono riusciti a superare i problemi legati alle assurde tradizioni di Cabrahigo e dulcis in fundo, Celia ha una notizia molto bella da dare non solo al marito, ma anche alle tante amiche di Acacias 38.

Celia aspetta un bambino

Lucia decide di accettare la proposta di matrimonio di Samuel Alday, con cui condivide la passione per il restauro. L’ex marito di Blanca Dicenta è un abile manipolatore, che ha saputo far leva sulla bontà della donna, che lo crede un uomo giusto e corretto. La ricca eriditiera, in realtà, non sa che è finita nelle fauci del leone, poiché Samuel non è minimamente legato sentimentalmente alla Alvarado, quando piuttosto mira al suo ingente patrimonio, ereditato dai Marchesi di Valdez, una delle pi+ antiche e ricche famiglie di Spagna.

Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda il 3 febbraio su Canale 5 rivelano inoltre che le domestiche faranno di tutto per sostenere Servante; il custode del ricco condominio di Acacias 38 infatti soffre molto per la fine della sua relazione con la sua amata fidanzata. Nel frattempo il priore Espineira avrà un duro scontro con fra Guillermo.

Il ritorno di Maria Luisa e Victor ha rallegrato tutti, ma ad aumentare tanta felicità è anche la notizia che Celia aspetta un bambino. La donna è in trepidante attesa del rientro di Felipe da un viaggio di lavoro, quindi finalmente potrà comunicargli il lieto evento. I due in passato avevano provato ad avere dei figli, ma sfortunatamente le cose non andarono bene, gettando Celia nella più completa disperazione.