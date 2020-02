Una Vita, anticipazioni del 17 febbraio: malore improvviso per Celia che rischia di perdere il bambino

Una Vita torna lunedì 17 febbraio 2020 con un nuovo appuntamento, dove non mancheranno ulteriori adrenalinici colpi di scena, come quello riguardante il nuovo omicidio che scuoterà gli abitanti di Acacias. Lucia ha accettato la mano di Samuel, ma il suo gesto non la renderà certo felice, considerando che la Alvarado ha accettato la mano del gioielliere solo per allontanarsi da padre Telmo, suo unico vero grande amore.

L’amore per Telmo è anche un amore impossibile, considerato il fatto che il giovane è un sacerdote. Telmo non riesce ad accettare la decisione di Lucia, così cercherà in tutti i modi di dissuadere la ragazza dal portare avanti quello che potrebbe essere il suo più grande errore. Fra Guillermo viene ucciso.

Celia perde il bambino

Una morte misteriosa in cui sembra coinvolta anche Augustina. Le anticipazioni di Una Vita del 17 febbraio 2020 rivelano che dopo il ritorno ad Acacias, Telmo farà una macabra scoperta. Il giovane rampollo dei Palacios e la sua giovane moglie sono elettrizzati per la luna di miele che si apprestano a fare.

La vita degli abitanti del ricco condominio di Acacias 38 prosegue serenamente, tra l’attesa per la nascita del figlio di Ramon e Trini, ma anche l’arrivo della nuova domestica a casa Alvarez Hermoso. Trini accusa un malore, così chiede all’amica Celia di andare a comprare un infuso particolare, motivo per cui la donna dovrà fare molta strada a piedi.

Come in molti ricorderanno anche l’Alvarez-Hermoso è in dolce attesa, e chissà se il fato o lo sforzo fatto, la porteranno ad accusare un improvviso malore. Tale per cui la donna si sentirà male, perdendo i sensi. Celia dovrà fare i conti con un altro aborto spontaneo. Un dolore immenso che le farà riaprire vecchie ferite, riguardanti le precedenti gravidanze mai portate a termine in passato. Per sapere cosa succederà a Celia e agli altri personaggi di Acacias, non rimane quindi che sintonizzarsi lunedì 17 febbraio alle 14,10 su Canale 5.